Handelsüberschuss Aufregung um ein Phantom

Ulm / Von Helmut Schneider

Der G 7-Streit mit Donald Trump dreht sich um einen unklaren Begriff. Tatsächlich haben die USA mit der EU kein Defizit.

Der Bruch der westlichen Wirtschaftsunion, den US-Präsident Donald Trump auf dem G7-Gipfel riskierte, wird von ihm mit dem Handelsdefizit begründet, das die USA gegenüber der EU und China vorweisen. Bei aller Aufregung über die Importzölle sollte zuerst klar sein, was sich hinter einem Handelsüberschuss beziehungsweise -defizit überhaupt verbirgt.

Wie entsteht ein Überschuss beziehungsweise ein Defizit? Dadurch, dass ein Land mehr exportiert als importiert (Überschuss) beziehungsweise umgekehrt mehr importiert als exportiert (Defizit). Deutschland macht seit Jahrzehnten einen Überschuss, die USA seit Jahrzehnten ein Defizit.



Was versteht man unter Leistungsbilanz, Handelsbilanz und Kapitalbilanz? Das sind zunächst buchhalterische Begriffe, welche die Wirtschaftsbeziehungen zwischen zwei Ländern auf Konten abbilden. Was dröge klingt, hat aber eine wichtige Bedeutung. In der Handelsbilanz wird nur der Warenaustausch (etwa Autos oder Lebensmittel) erfasst; in der Leistungsbilanz sind zusätzlich Dienstleistungen (zum Beispiel Tourismus) enthalten. Die entsprechenden Zahlungen werden in der Kapitalbilanz aufgeführt.

Woraus können sich bei Ungleichgewichten Probleme ergeben? Wer wie die USA mehr importiert als exportiert, finanziert dies im Gegenzug mit Krediten aus dem Überschussland. Oder umgekehrt: Deutschland gibt den USA einen Kredit in genau der Höhe des Exportüberschusses. Das Hauptproblem ist damit die Verschuldung des Kreditnehmers.

Gilt das auch für die USA? Nicht unbedingt. Eine hohe Staatsverschuldung führt tendenziell dazu, dass die Währung an Wert verliert. Für die Weltleitwährung Dollar gilt das nur eingeschränkt. Denn die USA sind die Wirtschaftsweltmacht Nummer eins und besonders kreditwürdig.

Trump behauptet, die Exporte der Handelspartner hätten dazu geführt, dass in den betreffenden US-Branchen (Stahl, Autos) Arbeitsplätze verloren gegangen sind. Stimmt das? Ja. Allerdings gibt es solche Strukturverschiebungen in jedem Land. Die USA verlieren seit Jahrzehnten Jobs in den genannten traditionellen Branchen. Weil sie gleichzeitig in anderen Bereichen Beschäftigung aufbauen, ist dies gesamtwirtschaftlich kein Problem. Die Arbeitslosigkeit in den USA ist mit aktuell 3,8 Prozent historisch niedrig.

Zeichnet die Handelsbilanz eigentlich ein zutreffendes Bild der Wirtschaftsbeziehungen zwischen den USA und Europa beziehungsweise Deutschland? Nein. Gabriel Felbermayr, Handelsexperte des Ifo Instituts, wirft dem US-Präsidenten eine „verzerrte Wahrnehmung“ vor. „Er verschweigt, dass die USA bei Dienstleistungen und Unternehmensgewinnen einen massiven Überschuss gegenüber der EU erwirtschaften.“

Was ist damit gemeint? Die Handelsbilanz erfasst nur den Warenhandel; hier hatten die USA gegenüber der EU im vergangenen Jahr ein Defizit von 153 Mrd. Dollar. Bei den Dienstleistungen verzeichneten die USA aber einen Überschuss von 51,3 Mrd. Dollar, bei den so genannten Primäreinkommen sogar 106,3 Mrd. Dollar.

Unter dem Posten Primäreinkommen werden die Gewinne der US-Internetkonzerne in Europa aufgeführt. Werden sie im bilanziellen Vergleich zwischen den USA und Europa nicht dargestellt? Nur unzureichend – das ist der entscheidende Punkt, der die Trump’sche Argumentation laut „Süddeutsche Zeitung“ ins Gegenteil verkehrt: Die USA haben im Handel mit der EU kein Defizit, sondern sogar einen Überschuss von rund 14 Mrd. Dollar. In der Gesamtbilanz tauchen nämlich die riesigen Gewinne, welche die Digitalkonzerne Apple, Amazon, Facebook oder Google in Europa machen und in die USA überweisen, gar nicht auf (Primäreinkommen).

Wie sind Importzölle wirtschafts- und ordnungspolitisch zu bewerten? Zölle sollen den eigenen Markt vor der Konkurrenz aus dem Ausland abschotten (Protektionismus). Andere Methoden: Subventionen oder technische und bürokratische Standards, die Konkurrenz ausschließen. Sie können sinnvoll sein, um einen Strukturwandel zeitlich begrenzt abzufedern. Abgesehen davon gilt: Auf Zölle folgen Gegenzölle. Am Schluss haben beide Länder nur verloren. Auch ihre Bürger: Die Importwaren sind teurer geworden. Deshalb gibt es auch die Welthandelsorganisation (WTO), die in solchen Fragen mitentscheidet.

Wie entstehen Handelsüberschüsse? In manchen Fällen sind sie naturgegeben: bei allen großen Ölförderländern etwa. Ansonsten entstehen die Exportüberschüsse dadurch, dass bestimmte Waren entweder preislich oder qualitativ so attraktiv sind, dass sie von den Verbrauchern und Unternehmen im Ausland gekauft werden. Ein niedriger Wechselkurs kann die eigenen Waren billiger machen. Reagiert das Ausland darauf mit einer Abwertung seiner Währung, ist es wie bei den Zöllen: Beide verlieren nur.

Wie kann ein Staat seine Handelsüberschüsse reduzieren? Die Möglichkeiten sind ziemlich gering. Ein Staat kann den eigenen Bürgern und Firmen ja schlecht vorschreiben, was und wo sie einkaufen sollen. Verbleiben im Grunde nur zwei staatliche Stellschrauben: Investitionen in die staatliche Infrastruktur und – nur sehr bedingt – die Stärkung der Konsumnachfrage.



Wie soll das geschehen? Investitionen erhöhen bedeutet wiederum buchhalterisch im Umkehrschluss, dass damit der Posten Exporte und damit der Handelsüberschuss geringer wird.

Und bei der Steigerung der Konsumnachfrage im eigenen Land? Die kann vom Staat nur indirekt erreicht werden, etwa durch Steuersenkungen. Auf die Handelsbilanz wirkt sich das aber nur aus, wenn die Verbraucher importierte Waren kaufen. Die zweite Möglichkeit, die von Gewerkschaften logischerweise ins Feld geführt wird: Lohnerhöhungen. Allerdings werden die Löhne nur im öffentlichen Dienst vom Staat festgelegt. Außerdem gilt auch hier die Einschränkung: Wirkt nur, wenn importierte Güter gekauft werden.