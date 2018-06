Kommentar Thomas Veitinger zur Verhaftung des Audi-Chefs Audi-Chef in Haft: Nichts verstanden

Audi-Chef in Haft: Nichts verstanden

Ulm / Thomas Veitinger

Warum ist Rupert Stadler noch Audi-Chef? Diese Frage drängt sich auf. Der Vorstandsvorsitzende steht Langem im Verdacht, von den Abgasmanipulationen gewusst zu haben. Selbst nach einem Ermittlungsverfahren gegen ihn galt er den Familien Porsche und Piëch als sakrosankt. Stadler durfte sich als Aufklärer einer Krise gebärden, die er selbst mit verschuldet hat.

Dieses Verhalten ist Ausdruck einer Branche, die gesellschaftliche, politische und ökologische Vorstellungen nur umsetzt, wenn der ökonomische Druck es gebietet und die Auto-Lobby es nicht verhindern kann. Umweltschutz wird nur so weit umgesetzt, wie es zum Verkaufen von Autos unerlässlich ist. Stromantrieb? Okay, aber eigentlich ist Diesel super. In diesem Gedankengebäude war Betrug eine folgerichtige Lösung.

Stadler verneinte zunächst eine Manipulation und gab sie dann soweit zu, wie sie nachgewiesen wurden. Schonungslose Aufklärung? Eher hemmungslose Verschleppung.

Dass Stadler nun in Untersuchungshaft sitzt, ist ein Signal, allerdings nur ein schwaches. Das Fanal der Branche steht noch aus.