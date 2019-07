Apple startet die Fahrten seiner Kamera-Autos in Deutschland. Jetzt steht fest, in welchen Orten der Konzern Aufnahmen für seinen Kartendienst machen wird.

Apple startet die Fahrten seiner Kamera-Autos in Deutschland unter anderem in München, Stuttgart und Frankfurt. Außerdem stehen ab Montag Mannheim, Heilbronn, Augsburg sowie diverse Landkreise in Bayern, Baden-Württemberg, Hessen und dem Saarland auf dem Terminplan, wie aus einer online veröffentlichten Liste von Apple hervorgeht. Apple schickt gut 80 Fahrzeuge nach Deutschland und will die Fahrten bis Ende September abschließen. Orte und Zeitpläne könnten etwa wegen der Wetterlage geändert werden, schränkt Apple zugleich ein.

Die Daten sollen in erster Linie die Apple-Karten in iPhones und anderen Geräten des Konzerns verbessern, hieß es. Apple kann aus den Fotos unter anderem Informationen wie Namen von Straßen oder Geschäften sowie zu Verkehrszeichen und Straßenführung herausziehen. Die Bilder könnten in Zukunft aber auch im neuen Panorama-Dienst Look Around zum Einsatz kommen - Apples Konkurrenzangebot zu Google Street View.

Bei Look Around können Nutzer sich auf dem Bildschirm durch dreidimensionale Darstellungen von Straßenzügen bewegen. Die Funktion soll im Herbst zunächst für einige ausgewählte Gebiete wie die Umgebung von San Francisco verfügbar sein.

Nutzer können Löschung der Daten beantragen

Gesichter und Autokennzeichen werden bei Look Around - wie auch etwa bei Googles Street View - automatisch verpixelt. Nutzer können die Löschung von Rohdaten mit der Abbildung von Personen oder Häuser beantragen. Diese Möglichkeit bietet der Konzern vor einer möglichen Einführung von Look Around in Deutschland und direkt zum Start der Kamerawagen-Fahrten an.

Vor dem Start in Deutschland war Apple mit dem bayerischen Datenschutzbeauftragten in Kontakt. Die Daten aus den Fahrzeugen werden auf Apples Server in den USA geladen.

Die Fahrzeuge sind neben Foto-Kameras mit Laser-Radaren ausgestattet, die ihre Umgebung in 3D abtasten. Die auch unter dem Namen Lidar bekannten Geräte werden unter anderem in selbstfahrenden Autos eingesetzt. Die Fahrzeuge zeichnen zudem per GPS ihren Aufenthaltsort auf. Andere Daten werden laut Apple nicht erhoben.

In diesen Orten in Baden-Württemberg und Bayern fahren Apples Kamera-Autos

Baden-Württemberg

Alb-Donau-Kreis, Bodenseekreis, Enzkreis, Hohenlohekreis, Landeshauptstadt Stuttgart,Landkreis Biberach, Landkreis Böblingen, Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald, Landkreis Calw, Landkreis Emmendingen, Landkreis Esslingen, Landkreis Freudenstadt, Landkreis Göppingen, Landkreis Heidenheim, Landkreis Heilbronn, Landkreis Karlsruhe, Landkreis Konstanz, Landkreis Lörrach, Landkreis Ludwigsburg, Landkreis Rastatt, Landkreis Ravensburg, Landkreis Reutlingen, Landkreis Rottweil, Landkreis Schwäbisch Hall,Landkreis Sigmaringen, Landkreis Tübingen, Landkreis Tuttlingen, Landkreis Waldshut,Main-Tauber-Kreis, Neckar-Odenwald-Kreis, Ortenaukreis, Ostalbkreis, Rems-Murr-Kreis,Rhein-Neckar-Kreis, Schwarzwald-Baar-Kreis, Stadt Baden-Baden, Stadt Freiburg im Breisgau, Stadt Heidelberg, Stadt Heilbronn, Stadt Karlsruhe, Stadt Mannheim, Stadt Pforzheim, Stadt Ulm, Zollernalbkreis

Bayern

Landeshauptstadt München, Landkreis Aichach-Friedberg, Landkreis Altötting, Landkreis Amberg-Sulzbach, Landkreis Ansbach, Landkreis Aschaffenburg, Landkreis Augsburg,Landkreis Bad Kissingen, Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen, Landkreis Bamberg,Landkreis Bayreuth, Landkreis Berchtesgadener Land, Landkreis Cham, Landkreis Coburg,Landkreis Dachau, Landkreis Deggendorf, Landkreis Dillingen a.d. Donau, Landkreis Dingolfing-Landau, Landkreis Donau-Ries, Landkreis Ebersberg, Landkreis Eichstätt,Landkreis Erding, Landkreis Erlangen-Höchstadt, Landkreis Forchheim, Landkreis Freising,Landkreis Freyung-Grafenau, Landkreis Fürstenfeldbruck, Landkreis Fürth, Landkreis Garmisch-Partenkirchen, Landkreis Günzburg, Landkreis Haßberge, Landkreis Hof,Landkreis Kelheim, Landkreis Kitzingen, Landkreis Kronach, Landkreis Kulmbach, Landkreis Landsberg am Lech, Landkreis Landshut, Landkreis Lichtenfels, Landkreis Lindau (Bodensee), Landkreis Main-Spessart, Landkreis Miesbach, Landkreis Miltenberg, Landkreis Mühldorf a. Inn, Landkreis München, Landkreis Neu-Ulm, Landkreis Neuburg-Schrobenhausen, Landkreis Neumarkt i.d. OPf., Landkreis Neustadt a.d. Aisch-Bad Windsheim, Landkreis Neustadt a.d. Waldnaab, Landkreis Nürnberger Land, Landkreis Oberallgäu, Landkreis Ostallgäu, Landkreis Passau, Landkreis Pfaffenhofen a.d. Ilm,Landkreis Regen, Landkreis Regensburg, Landkreis Rhön-Grabfeld, Landkreis Rosenheim,Landkreis Roth, Landkreis Rottal-Inn, Landkreis Schwandorf, Landkreis Schweinfurt,Landkreis Starnberg, Landkreis Straubing-Bogen, Landkreis Tirschenreuth, Landkreis Traunstein, Landkreis Unterallgäu, Landkreis Weilheim-Schongau, Landkreis Weißenburg-Gunzenhausen, Landkreis Wunsiedel i. Fichtelgebirge, Landkreis Würzburg, Stadt Amberg,Stadt Ansbach, Stadt Aschaffenburg, Stadt Augsburg, Stadt Bamberg, Stadt Bayreuth,Stadt Coburg, Stadt Erlangen, Stadt Fürth, Stadt Hof, Stadt Ingolstadt, Stadt Kaufbeuren,Stadt Kempten (Allgäu), Stadt Landshut, Stadt Memmingen, Stadt Nürnberg, Stadt Passau,Stadt Regensburg, Stadt Rosenheim, Stadt Schwabach, Stadt Schweinfurt, Stadt Straubing,Stadt Weiden i.d. OPf., Stadt Würzburg