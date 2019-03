Deutsche Commerz Andauernde Fusionsgerüchte um Deutsche Bank und Commerzbank

Frankfurt / Rolf Obertreis

Seit Monaten brodelt die Gerüchteküche, angeheizt von Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD). Er macht sich für eine Fusion von Deutscher und Commerzbank zu einem deutschen „Champion“ stark. Jetzt favorisiert dies angeblich auch der Finanzinvestor Cerberus, Großaktionär beider Geldhäuser. Auch Deutsche Bank-Aufsichtsratschef Paul Achleitner soll dafür sein. Am Finanzplatz Frankfurt sind kaum Befürworter zu finden. Fragen und Antworten.

Warum wirbt Scholz für die Fusion? In Deutschland fehlt eine international wettbewerbsfähige Großbank, die mit US- und europäischen Instituten mithalten und deutsche Unternehmen bei Geschäften im Ausland begleitet.

Warum können das beide Banken nicht leisten? Die von Skandalen und Milliardenstrafen gebeutelte Deutsche Bank hat 2018 erstmals seit vier Jahren einen leichten Gewinn verbucht. Ihre Aktie ist aber auf Talfahrt, an der Börse ist die Bank nur noch 16 Mrd. € wert. Global steht sie weit hinter Rang 50. Außerdem hat sie die Integration der Postbank auch nach fast zehn Jahren noch nicht bewältigt.

Und die Commerzbank? Scholz kann für die Fusion trommeln, weil der Bund mit mehr als 15 Prozent größter Aktionär der Commerzbank ist. Mit einer Milliarden-Finanzspritze hatte er das Institut 2008 vor der Pleite bewahrt. 2018 verbuchte die deutlich kleinere Commerzbank einen höheren Gewinn als die Deutsche Bank. Mit einem Börsenwert von 8 Mrd. € ist sie aber noch unbedeutender als der Konkurrent.

Wie steht es um den Bankenmarkt in Deutschland? Die Konkurrenz ist riesig, es gibt zu viele Geldhäuser. Wegen der niedrigen Preise ist das gut für die Kunden. Bei Banken und Sparkassen aber sind die Gewinnspannen gering. Im Gegensatz zu US-Banken müssen deutsche Kreditinstitute zudem für Einlagen bei ihrer Notenbank – die Europäische Zentralbank (EZB) – Zinsen zahlen.

Was würde eine Fusion bringen? Vordergründig würden die Kräfte gebündelt, rechnerisch käme eine „Deutsche Commerz“ auf einen Börsenwert von etwa 24 Mrd. €. Auch damit läge sie selbst in Europa deutlich zurück. Auch das fusionierte Institut wäre noch ein Übernahmekandidat.

Wie könnte ein Zusammenschluss gestaltet werden? Die Deutsche Bank könnte den Konkurrenten übernehmen. Analysten zufolge müsste sie den Commerzbank-Aktionären einen Aufschlag von 20 Prozent auf den Kurs zahlen – aktuell wären das etwa 9,6 Mrd. €. Bei einem Börsenwert von 16 Mrd. € wäre das ohne Kapitalerhöhung kaum zu stemmen. Seit 2010 hat die Deutsche Bank bereits vier Mal insgesamt 30 Mrd. € an frischem Kapitel eingesammelt. Wer sollte der Bank noch einmal Geld geben?

Und eine klassische Fusion? Die Commerzbank könnte auf die Deutsche Bank verschmolzen werden. Commerzbank-Aktionäre bekämen Aktien der „Deutsche Commerz“. Auch dafür wäre wohl eine Kapitalerhöhung notwendig. Nicht nur die Gremien der Häuser müssten dies absegnen, auch 75 Prozent der Aktionäre beider Banken.

Was spricht gegen eine Fusion? Aus zwei Kranken wird nicht ein Gesunder. So formulieren es Experten. Die Finanzaufsicht Bafin ist ebenso skeptisch wie Bundesbank-Präsident Jens Weidmann. Fusionen müssten einer betriebswirtschaftlichen, nicht einer politischen Logik folgen.

Was würde das für das Management beider Häuser bedeuten? Die Vorstände und das Management wären auf Jahre mit der Fusion und der Integration beschäftigt, unter anderen auch der IT. Fraglich ist, ob Kunden der fusionierten Bank treu bleiben. Nick Jue, Chef der ING Diba, freut sich schon auf Zulauf. „Normalerweise profitieren wir von Unruhe der Kunden.“

Wäre eine fusionierte Bank nicht viel zu groß? Erinnerungen an die Finanzkrise 2008 werden wach. Es entstünde die mit Abstand größte Bank in Deutschland. Sascha Steffen von der Frankfurt School of Finance warnt vor einem „Monster“. In einer Krise müsste der Staat die Bank mit Steuergeld retten. Gerade das soll aber nicht mehr passieren.

Bringen Fusionen einen Mehrwert? Die Kosten müssten radikal gesenkt werden, das Filialnetz gestrafft werden. Zwei Zentralen, doppelte Bereiche für Organisation und Geschäftsabwicklung würden ebenso wenig Sinn machen wie für Controlling und Risikomanagement. Kein Wunder, dass die Dienstleistungsgewerkschaft Verdi nichts von einer Fusion hält.