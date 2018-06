Leitartikel Helmut Schneider zur wirtschaftlichen Unvernunft der Populisten Alarmierende Zäsur

Ulm / Helmut Schneider

Der wirtschaftliche Populismus von links hat sich mit dem Untergang des Sozialismus vorerst erledigt, der von rechts tritt gerade mit Macht auf die Bühnen der Weltpolitik. Dass seine Protagonisten ausgerechnet jene sind, welche die freiheitliche und auf internationalen Regeln basierte Wirtschaftsordnung mitbegründeten und im Falle der USA auch jahrzehntelang garantierten, ist eine Ironie der Geschichte. Sie zeigt aber, dass Demokratie kein Garant dafür ist, dass sich die Vernunft immer durchsetzt.

Zwei Ereignisse markieren die alarmierende Zäsur. US-Präsident Donald Trump scheint willens, einen Handelskrieg gegen seine Verbündeten zu führen; seine Begründung dafür ist abenteuerlich, seine Einschätzung der ökonomischen Folgen frei von jeder praktischen und theoretischen Erkenntnis. Und in Italien stellen zwei Parteien die Regierung, die mit Stimmungsmache gegen die EU und den Euro die Wahl gewonnen haben. Dass der Euro wirtschaftlich für ihr Land viel mehr Nutzen als Schaden gebracht hat, weiß jeder, der sich die Mühe macht, die vielschichtigen Wirkungszusammenhänge zu ergründen.

Es geht in beiden Fällen weniger darum, ein Ziel mit unterschiedlichen Methoden zu erreichen. Das wäre üblicher politischer Wettbewerb um das beste Argument und die größte Kompetenz. Der Populismus bedient andere Kategorien, setzt auf Stimmungen – und bedient sich Sündenböcken, denen man die alleinige Ursache für die eigene Misere in die Schuhe schiebt.

Trumps USA stilisiert sich als Opfer jahrzehntelanger Ausbeutung via Handelspolitik durch den Rest der Welt. Sein Argument ist der seit Jahrzehnten anhaltende Überschuss an Importen gegenüber Exporten. Ein in seinen wirtschaftlichen Ursachen und Wirkungen hochkomplexes Feld wird auf einen einfachen – hier nationalistischen – Nenner – gebracht.

Dass damit ein in jahrzehntelanger Arbeit aufgebautes Regel- und Vertrauenssystem mit den eigenen Verbündeten zu Bruch gehen könnte, nimmt der US-Präsident offenbar billigend in Kauf. Ebenso fatal ist, dass seine Regierung die historisch dutzendfache Erfahrung verneint, wonach Handelskriege eben nicht zu gewinnen sind, weil auf Zölle Vergeltungszölle folgen – und am Ende alle Beteiligten nur verloren haben.

Ähnlich wider jegliche ökonomische Logik geht die Sündenbock-Variante der italienischen Populisten. Die Staatsverschuldung Italiens beträgt mehr als zwei Billionen Euro. Die Einführung des Euro hat das Staatsdefizit nicht erhöht, sondern – ganz im Gegenteil – in Grenzen gehalten, weil die Zinsen durch die Geldpolitik der Europäischen Zentralbank gedrückt wurden. Ohne den Euro stünde der Staatshaushalt noch desaströser da.

Auch hier verlassen die Populisten nicht nur den Boden der wirtschaftspolitischen Vernunft – sie drohen damit, ihre europäischen Partner mit in das Chaos eines Zusammenbruchs der gemeinsamen Währung zu ziehen.

Noch ist der heiße Handelskrieg zu vermeiden, noch kann sich Italien aus der Schuldenfalle befreien. Aber die Vernunft, die das leisten kann, ist bisher nicht zu erkennen.

