Der deutsche Sportartikelhersteller Adidas muss im ersten Quartal wegen der Corona-Pandemie drastische Einbußen hinnehmen: Umsatz und Gewinn sind massiv eingebrochen, wie das Unternehmen am Montag in Herzogenaurach mitteilte.

Adidas erwartet im zweiten Quartal noch heftigere Einbrüche

Der Gewinn aus fortgeführten Geschäftstätigkeiten, die entscheidende Messgröße bei Adidas, sank um 97 Prozent und lag nur noch bei 20 Millionen Euro. Im zweiten Quartal erwartet Adidas noch heftigere Einbrüche. Der Sportartikelhersteller geht davon aus, dann operativ in die Verlustzone zu rutschen. Das Betriebsergebnis betrug im ersten Quartal mit 65 Millionen Euro nur einen Bruchteil der im Vorjahr erzielten 875 Millionen Euro. Hier belasteten etwa Stornierungen von Bestellungen.

Corona-Krise: Adidas muss Verluste in China verbuchen

Der Umsatz ging um 19 Prozent auf 4,75 Milliarden Euro zurück. Die wirtschaftlichen Auswirkungen der Corona-Krise belasteten in den ersten zwei Monaten dieses Jahres vor allem die Geschäftstätigkeiten im asiatischen Raum, vor allem in China – nach den USA zweitwichtigster Einzelmarkt für Adidas. Dort verbuchte das Unternehmen Umsatzverluste von 800 Millionen Euro oder 58 Prozent. Ab Mitte März griff die Krise dann auch auf die anderen Märkte weltweit über.

Für das zweite Quartal kündigte Adidas einen nochmals stärkeren Rückgang bei Umsatz und Ergebnis an.

© Foto: Daniel Karmann

Mehr als 70 Prozent der Adidas-Stores derzeit geschlossen

Derzeit seien weiter mehr als 70 Prozent der Läden geschlossen, gab Adidas bekannt. Den Erwartungen des Unternehmens zufolge dürfte sich das Umsatzminus in den Monaten April bis Juni auf währungsbereinigt mehr als 40 Prozent belaufen. Die Umsatzentwicklung in China habe sich zwar in den ersten drei Aprilwochen allmählich erholt. Auch der Erlös im Online-Geschäft nahm laut Adidas deutlich zu – um 55 Prozent etwa im März. Doch kann dies die Umsatzverluste aus den Laden-Schließungen nicht ausgleichen.

KfW-Kredit für Adidas: Finanzspritze in Höhe von 3 Milliarden Euro

Das Unternehmen hatte bereits vor Wochen mit Gegenmaßnahmen reagiert:

Ein geplantes Aktienrückkauf-Programm im Volumen von rund einer Milliarde Euro wurde gestoppt.

Die Top-Manager verzichten seit Wochen auf große Teile ihres Gehaltes.

Dennoch war eine Finanzspritze nicht vermeidbar: Die Herzogenauracher bekamen eine Kreditzusage über insgesamt drei Milliarden Euro, davon 2,4 Milliarden Euro von der staatlichen Förderbank KfW. Zuletzt hatten Berichte die Runde gemacht, Adidas wolle den Kredit zwar in Anspruch nehmen, ihn aber möglichst bald über die Ausgabe einer Unternehmensanleihe ablösen.Die Bundesregierung gewährte einen Konsortialkredit unter Führung der staatlichen Förderbank KfW in Höhe von bis zu drei Milliarden Euro.

Adidas verzichtet auf einen weiteren Ausblick für 2020

Wegen der anhaltenden Unsicherheiten verzichtet Adidas weiter auf einen Ausblick für 2020. Die ursprüngliche Prognose hatte der Konzern wegen der wirtschaftlichen Folgen der Corona-Krise zurückgezogen. Ursprünglich hatte 2020 für Adidas nach dem Rekordjahr 2019 weitere kräftige Gewinne abwerfen sollen – zusätzlich getrieben durch sportliche Großereignisse wie die Fußball-Europameisterschaft und die Olympischen Spiele in Tokio.