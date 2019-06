Im bundesweiten Vergleich kosten Tickets für den öffentlichen Nahverkehr in Stuttgart, Karlsruhe und Mannheim vergleichsweise wenig - das geht aus einem Preisvergleich hervor, den der ADAC am Mittwoch veröffentlichte. Von den 21 untersuchten Städten mit über 300 000 Einwohnern, bietet Stuttgart die günstigste Tageskarte und das günstigste Kurzstreckenticket. In Mannheim ist die Einzelfahrkarte am preiswertesten. Auch Karlsruhe befindet sich unter den günstigeren Städten, etwa bei Tages- und Monatskarten. Laut ADAC betragen die Preisdifferenzen bis zu 98 Prozent bei den Monatskarten und 70 Prozent bei den Tageskarten. Verglichen wurden laut ADAC die gängigsten Ticketarten.

Kritik kommt vom Sprecher des Verkehrsverbunds Rhein-Neckar. Die Vergleichbarkeit sei nicht gegeben, etwa weil die Tarifzonen unterschiedlich groß seien.

Studie des ADAC