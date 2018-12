Urteil Abfuhr für Euro-Kritiker

Was Geldpolitik bedeutet und bewirkt

Oberstes Ziel der EZB sind stabile Preise und damit eine stabile Währung für die gut 340 Mio. Menschen in den 19 Staaten des Euroraums. Sie strebt eine Inflationsrate von knapp unter 2,0 Prozent an. Weil die Teuerungsrate sehr niedrig war, senkte sie die Zinsen drastisch und brachte über den Kauf von Staats- und Unternehmensanleihen frisches Geld in Umlauf. Laut Theorie steigen damit die Preise und mit ihnen zieht auch die Inflationsrate an.

Staaten kommen über den Kauf von Staatsanleihen günstiger an frisches Geld. Denn sie müssen nicht so hohe Zinsen bieten, weil die EZB große Bestände kauft. Das hilft auch starken Volkswirtschaften. dpa