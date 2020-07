Das 28. Jahr in Folge ist die Currywurst mit Pommes frites die ungeschlagene Nummer eins in den deutschen Betriebskantinen. Das teilte der Catering-Dienstleister Apetito am Dienstag mit.

„Bei aller Diskussion um Fleisch in der heutigen Zeit, dieses Menü bleibt weiterhin ungeschlagener Spitzenreiter“, sagte Guido Hildebrandt, Vorstandssprecher bei Apetito.

Die fleischlose Ernährung findet mittlerweile jedoch auch viele Abnehmer. „Von Jung bis Alt am beliebtesten und damit im gesamten Sortiment am häufigsten nachgefragt ist die vegetarische Linsensuppe auf Rang 1“, sagte Guido Hildebrandt. Der Trend nach bewusster und fleischloser Ernährung setze sich weiter fort. In Senioreneinrichtungen sind traditionelle deutsche Gerichte ganz oben auf der Speisekarte - am beliebtesten ist die Rinderroulade mit Apfelrotkohl und Salzkartoffeln.

© dpa-infocom, dpa:200721-99-871557/2