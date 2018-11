Black Friday „Nicht dem Kaufrausch verfallen“

Ulm / Simone Dürmuth

Rund 2,4 Mrd. € Umsatz werden die Händler in Deutschland am morgigen Freitag machen, schätzt Sabine Hagmann, Hauptgeschäftsführerin des Handelsverbands Baden-Württemberg. Zum Vergleich: Im Schnitt werden an jedem Werktag 1,8 Mrd. € umgesetzt. Doch an diesem Freitag ist Black Friday. Wie der Cyber Monday ein Schnäppchentag, der zum einen aus den USA nach Deutschland und zum anderen aus dem Internet in die reale Welt geschwappt ist.

Händler – im Internet und in der Fußgängerzone – versprechen rund um diese beiden Tage gewaltige Rabatte. Einer der Vorreiter bei dieser Entwicklung ist der US-Internetgigant Amazon. Unter dem Motto „Jetzt schon günstig Weihnachtsgeschenke shoppen“ plant der Konzern ab dem 19. November in Deutschland eine ganze Cyber-Monday-Woche mit zehntausenden Angeboten. Doch er ist nicht allein: Media Markt lädt am 23. November zum Red Friday. Zalando macht natürlich auch mit. Seiten wie blackfridaysale.de listen hunderte von Teilnehmern an dem Rabattspektakel auf. Sogar Lidl macht mit.

Spezielle Angebote

Unter den Mitgliedern des Handelsverbands Baden-Württemberg dürften es etwa 15 Prozent sein, die sich für Black Friday spezielle Angebote ausgedacht haben, schätzt Hagmann. Sie sieht den neuen Trend kritisch: „Betriebswirtschaftlich sinnvoll ist das nicht.“ Denn es sei zu erkennen, dass die Kunden zwar an dem einen Tag mehr Geld ausgeben, das dann aber bei den weiteren Weihnachtseinkäufen wieder einsparen.

„Schon zu Beginn des wichtigen Weihnachtsgeschäfts mit Preisnachlässen um sich zu werfen, macht eigentlich keinen Sinn. Die Rabatte sollten erst am Ende der Saison kommen“, urteilt auch Branchenkenner Gerrit Heinemann von der Hochschule Niederrhein. Die Händler hätten allerdings kaum eine Wahl, glaubt Kai Hudetz vom Institut für Handelsforschung (IFH) in Köln: „Wer nicht mitmacht, muss befürchten, am Ende auf seinen Waren sitzenzubleiben.“

Dass das Rotstift-Spektakel schnell nach hinten losgehen kann, erlebte im vergangenen Jahr Deutschlands größter Elektronikhändler Ceconomy (Media Markt, Saturn). Einerseits war der Black Friday 2017 der umsatzstärkste Tag in der Geschichte des Unternehmens. Andererseits musste Ceconomy dafür einen hohen Preis zahlen. Denn die vorgezogenen Käufe sorgten dafür, dass das Geschäft im Dezember schlechter lief als erwartet und sich neue Geräte in den Filialen und Lagern stapelten. Am Ende machte der Elektronikhändler im Weihnachtsgeschäft deutlich weniger Gewinn als im Vorjahr.

Nach einer Umfrage der zur Unternehmensberatung McKinsey gehörenden Analysefirma Persicope wollen in diesem Jahr drei Viertel der Bundesbürger am Black Friday auf die Suche nach Schnäppchen gehen.

Wie sehr der Kunde aber wirklich von den Aktionstagen profitiert, ist umstritten. Das Vergleichsportal Idealo.de kam bei Stichproben zu dem Ergebnis, dass von 500 untersuchten Produkten am Black Friday 2017 immerhin 381 etwas weniger kosteten als noch im Vormonat. Große Preissprünge waren demnach aber eher die Ausnahmen.

Oliver Buttler, bei der Verbraucherzentrale Baden-Württemberg zuständig für Verbraucherrecht, rät, bei der Schnäppchenjagd auf jeden Fall einen kühlen Kopf zu bewahren und Angebote beispielsweise mit Hilfe von Preissuchmaschinen zu überprüfen. Vor allem, da sich die Rabatte in der Regel auf die Unverbindliche Preisempfehlung der Hersteller beziehen. „Gerade bei Elektronikgeräten liegt der Marktpreis bereits nach einigen Monaten darunter“, so Buttler.

Der Verbraucherschützer rät außerdem, sich von Angaben wie „nur noch ein Mal verfügbar“ nicht unter Druck setzen zu lassen und nicht dem Kaufrausch zu verfallen. Denn nicht jedes Produkt ist reduziert und so landen schnell auch Waren im Einkaufskorb, die sogar ein bisschen teurer sind als normal.

Wer es sich nach dem Kauf anders überlebt, kann aber bei Online-Käufen immer von seinem 14-tägigen Widerrufsrecht Gebrauch machen. Allerdings muss der Kunde hier gegebenenfalls für den Rückversand bezahlen. Besser bleibt darum allemal: bei der Schnäppchenjagd einen kühlen Kopf bewahren.