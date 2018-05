Alko Fahrzeugtechnik „Die Veränderungen waren brutal“

Ulm / Alexander Bögelein

Reisemobil-Urlauber und Handwerker weltweit nutzen Alko-Fahrzeugtechnik. Das Unternehmen befindet sich auf rasanter Fahrt: Jahrzehntelang war es Teil des schwäbischen Familienunternehmens Alko. Doch mit der Alko-Gruppe (Kötz) hat der Hersteller von Chassis für Caravans und Nutzfahrzeuge, Achsen und Dämpfungstechnik nichts mehr zu tun. 2016 wurde er an den US-Investor Sterling verkauft, Mitte 2017 an den kapitalkräftigeren Investor KPS.

Was hat sich durch die

Übernahme durch einen US-

Investor verändert?

Harald Hiller: Unsere Prozesse sind schneller und transparenter geworden. Mittlerweile arbeiten wir mit einem professionellen internationalen Reporting. Wir haben stets einen Überblick über die aktuelle Geschäftslage. Bei Abweichungen steuern wird sofort gegen.

Was ist noch anders?

Heute verfolgen wir einen steilen Wachstumskurs, der ein 100-prozentiges Commitment voraussetzt. Halbherzige Zustimmungen und Entscheidungen können wir uns nicht erlauben. Das gilt besonders für Mitarbeiter, die bei uns eine Führungsrolle übernehmen – ganz egal, auf welcher Hierarchie-Ebene. Die Anforderungen im Vergleich zu früher sind heute deutlich höher.

Wie unterscheidet sich die Unternehmenskultur gegenüber früher?

An vielen Stellen herrscht fast schon militärische Disziplin, die sich in einem eng getakteten Reporting widerspiegelt. Es gibt regelmäßige Business-Updates mit dem internationalen Leadership Team in den USA sowie jeden Monat mit dem Investor. Kurzum: Sämtliche Zahlen müssen jederzeit abrufbar sein.

Was war das schwierigste Thema bei der Herauslösung der Sparte aus dem Familienunternehmen?

Die Trennung der Zentralfunktionen sowie der Aufbau einer eigenen Verwaltungsstruktur in so kurzer Zeit waren extrem herausfordernd. Zudem mussten wir den Bereich Merger & Acquisitions komplett neu aufstellen. Zuvor hat es keine Abteilung gegeben, die sich ausschließlich um den Zu- und Verkauf von Unternehmen gekümmert hat.

Zwei Besitzerwechsel in einem

Jahr sind das eine, das zweite war die Verschmelzung mit einem US-Konzern. Wie gut passen

Dexter und Alko Fahrzeugtechnik

zusammen?

Unsere Produktwelten sind ähnlich – wir stellen Achsen her, aber mit unterschiedlicher Ausrichtung. Wir sind jeweils Marktführer in unseren Bereichen, Qualität steht für uns an erster Stelle. Zusätzlich sind beide Unternehmen aus Familienstrukturen entstanden. Wir ergänzen uns gut.

Wie hat sich dieser Wandel aufs Unternehmen ausgewirkt?

Die Veränderungen im ersten Jahr waren brutal. Wir haben zwei unserer Standorte – den einen in Westfrankreich, den anderen in Nordengland – die nicht mehr profitabel waren und nicht mehr zu unserer Ausrichtung gepasst haben, geschlossen. Die rasche Umsetzung war nur möglich, weil wir uns schon früher darüber Gedanken gemacht hatten. Zudem haben wir uns von zwei kleineren Bereichen getrennt, die nicht zum Kerngeschäft gehörten – und obendrein drei Wettbewerber übernommen und integriert.

Was hat dieses „brutale Vorgehen“ bei den Mitarbeitern hervorgerufen?

Anfangs hatten viele unserer Mitarbeiter die Befürchtung, dass die neuen Eigentümer nicht nachhaltig ­wirtschaften oder investieren würden. Die gefühlte ­Sicherheit war verschwunden. Mancher sorgte sich, dass ihn die neuen Aufgaben überfordern würden.

Wie ist die Situation heute?

Die Sorgen und Befürchtungen haben sich innerhalb der ersten zwölf Monate gelegt. Es kehrte eine gewisse Normalität ein. Wir investieren heute nicht weniger, nur anders – etwa in den Zukauf anderer Unternehmen. Das verstehen nicht alle Mitarbeiter, denn manche hätten gerne mehr neue Maschinen und Anlagen. Doch solange die bisherige Ausstattung gut ist, ist es sinnvoller, unseren Verbindlichkeiten nach­zukommen und in Wachstum zu investieren. Wenn wir in internationalen Märkten mitmischen ­wollen – und das müssen wir bei unserer Unternehmensgröße – benötigen wir Kapital.

Bestehen keine Ängste mehr?

Bei manch einem schwelen sicherlich noch Sorgen im Hintergrund. Aber ich kann versichern: Wir setzen alles ­daran, unseren Konzern gut aufzustellen, um sowohl den heutigen Mitarbeitern wie auch den zukünftigen Kollegen sichere Arbeitsplätze bieten zu können.

Welche Mentalitätsunterschiede gibt es zwischen deutscher und US-Führungskultur?

Es gibt keinen Vertrauensvorschuss für Geleistetes in der Vergangenheit. Wir sind jeden Tag auf dem Prüfstand. Bei einer gemeinsamen Tagung aller Portfoliounternehmen in Houston, Texas, lief das Lied „Welcome to the jungle“ von Guns n’ Roses. Das ist Programm, jeden Tag. Die US-Kollegen sind jederzeit freundlich, erwarten aber trotzdem Zahlen, Daten, Fakten. Bei uns wird zudem oft aufgrund von Vertrauen zueinander entschieden, was aus meiner Sicht auch nachhaltiger ist. Wir Deutschen sind oft auf Win-Win-Situationen aus, während die Amerikaner weitaus kompromissloser sind.

Was lässt sich von den USA lernen?

In jedem Fall konsequentes Handeln, absolute Zahlen-Transparenz und Umsetzungsgeschwindigkeit. Und ganz wichtig: Auch wenn du nicht für einen bestimmten Missstand verantwortlich bist, nimm ihn an.

Welches Thema an den Märkten beschäftigt Sie derzeit am meisten?

Aktuell befinden wir uns in einer sehr kritischen Beschaffungsmarktsituation. Die Wirtschaft boomt und viele Zulieferer kommen an ihre Grenzen.

Welche positiven Einflüsse gibt es?

In diesen unruhigen politischen Zeiten steigt das Sicherheitsbedürfnis der Menschen. Viele tendieren deshalb zu Urlaub mit einem Freizeitfahrzeug. Sehr viel läuft über Mietservice. Viele Menschen kaufen sich kein eigenes Wohnmobil, sondern mieten sich eines. In Europa, aber zum Beispiel auch in Australien. Ein sicheres Reiseland, in dem viele – vor allem junge Leute – mit dem Caravan oder Motorcaravan unterwegs sind.

Sie besetzen auch innovative Themen.

Da spielt unser Hang zur Diversifikation eine große Rolle und hilft uns, zu wachsen. In den Bereichen Nutzfahrzeuge und E-Mobilität werden wir immer aktiver. Nehmen Sie zum Beispiel den Street-Scooter der Deutschen Post: Vor drei Jahren haben wir mit der Lieferung von 250 Achssystemen begonnen, mittlerweile sind es mehr als 10 000 pro Jahr.

Werfen Sie mit uns einen Blick in die Zukunft: Wie sieht die Nutzfahrzeug- und Caravan-Technik in zehn Jahren aus?

Das ist schwer zu sagen. Caravans werden in Zukunft smarter. Dazu laufen auch bei uns Projekte. Es geht etwa darum, Sicherheitsfunktionen abzufragen oder selbstfahrende Konzepte zu integrieren. Dabei darf man aber nicht vergessen, dass unsere Käuferschicht speziell in diesem Segment ein gewisses Alter hat und daher bisher eher auf traditionelle Werte setzt.