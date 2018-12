Abmahnmissbrauch Neues Gesetz gegen das Abmahnunwesen

Berlin / Michael Gabel

Das Gesetz gegen Abmahn-Missbrauch kommt voraussichtlich Anfang 2019 ins Kabinett. Man wolle die Neuregelung „zeitnah“ beschließen, sagte ein Sprecher des federführenden Bundesjustizministeriums der SÜDWEST PRESSE. Mit dem Gesetz will Ministerin Katarina Barley (SPD) „einen Schlussstrich unter das grassierende Abmahn­unwesen ziehen“. Anwälte und Verein hätten ein Geschäft daraus gemacht, bei Firmen abzukassieren, wenn sie auf deren Webseiten kleine Fehler entdecken. Hier die wichtigsten Fragen und Antworten zu Barleys Plänen.



Wie will das Bundesjustizministerium künftig gegen die Abmahn-Industrie vorgehen? Mit vier Maßnahmen: Zum einen sollen Rechtsanwälte und Vereine keine Aufwandserstattungen für das Melden von „unerheblichen Verstößen“ – etwa kleine Fehler in den Allgemeinen Geschäftsbedingungen – bekommen; es entfällt für sie also der finanzielle Anreiz. Zum andern muss jeder abmahnende Verein künftig deutlich machen, dass seine Mitglieder tatsächlich im Wettbewerb zu einem abgemahnten Unternehmen stehen. Außerdem haben Firmen künftig einen Anspruch auf Schadenersatz, sollten sich Vorwürfe als unwahr erweisen. Und es wird keine „fliegenden Gerichtsstände“ mehr geben, sondern Verfahren müssen nahe dem Sitz der abgemahnten Firma oder des Vereins durchgeführt werden.

Wer sind die Opfer? Betroffen sind vor allem kleine und mittlere Unternehmen, denn sie haben keine Rechtsabteilungen, mit denen sie sich gegen Abmahn-Anwälte zur Wehr setzen können. Bisher belaufen sich die Kosten für Abgemahnte laut Wirtschaftsverbänden im Schnitt auf gut 1000 €, in jedem fünften Fall sogar auf 2000 €. Der Gesetzentwurf sieht nun vor, die Vertragsstrafen auch bei wiederholten Verstößen auf 1000 € zu begrenzen.

Hat die neue Datenschutzgrundverordnung die Situation verschärft? Offizielle Zahlen gibt es nicht, aber die befürchtete Abmahnwelle ist offenbar ausgeblieben. Beim Zentralverband des Deutschen Handwerks (ZDH) bleibt man gelassen: „Es gab einige wenige Versuche abzumahnen, die waren aber sehr unseriös“, sagte ZDH-Rechtsexperte Markus Peifer.

Die geplante Gesetzesänderung bekommt viel Zustimmung, es gibt aber auch Kritik. Wieso? Der Markenverband befürchtet, dass seine Mitgliedsunternehmen – unter anderem Coca-Cola und Deutsche Bahn – es künftig schwerer haben könnten, ihr Recht durchzusetzen. Das geplante Gesetz schieße „deutlich über das Ziel hinaus“.