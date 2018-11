Metallindustrie Module aus dem Baukasten

Berlin / Dieter Keller

„Die Tarifverträge müssen viel einfacher anwendbar werden, gerade für kleine und mittlere Unternehmen“, fordert der Präsident des Arbeitgeberverbands Gesamtmetall, Rainer Dulger. Er plädiert für modulare Tarifverträge, aus denen sich die Unternehmen zusammen mit dem Betriebsrat die für sie passenden Elemente heraussuchen können. Schon heute gibt es zahlreiche Firmen, die zwar Elemente wie die Gehaltsregelungen übernehmen, denen aber etwa die Arbeitszeit mit der 35-Stunden-Woche nicht gefällt. Sie sind nicht Mitglied im Arbeitgeberverband.

Dulger treibt die Sorge, dass sich in Metall- und Elektroindustrie, der mit 3,9 Mio. Beschäftigten größten deutschen Branche, immer mehr Firmen aus dem Flächentarifvertrag verabschieden, weil ihnen die Regeln zu kompliziert und zu wenig auf ihre betrieblichen Bedürfnisse zugeschnitten sind. Mit der IG Metall will Dulger daher reden, wie die Tarifverträge zukunftsfest gemacht werden können, sagte er bei einer Veranstaltung zur Zukunft der Tarifautonomie.

Wie kompliziert die Regeln sind, zeigt der Tarifvertrag, auf den sich die Arbeitgeber im Februar mit der IG Metall geeinigt hatten. Er sieht vor, dass sich Eltern, Pflegende und Schichtarbeiter ab 2019 statt einer Einmalzahlung auch für acht Tage zusätzlichen Urlaub entscheiden können. Dabei wird allerdings leicht übersehen: Voraussetzung ist, dass das Arbeitsvolumen des Betriebs nicht sinkt. Es müssen also andere Mitarbeiter länger arbeiten.

IG-Metall-Chef Jörg Hofmann hält nichts von einer Modularisierung: „Wir können es uns nicht leisten, unser Kernprodukt in dieser Form in Frage zu stellen.“ Zudem seien die Vereinbarungen auch aufgrund von Wünschen der Arbeitgeber so komplex. Aber er zeigt sich gesprächsbereit, wenn es darum geht, dass sich wieder mehr Firmen an den Flächentarifvertrag halten. Dafür bietet das nächste Jahr gute Gelegenheiten. Denn Tarifverhandlungen stehen erst wieder 2020 an. Dulger gibt sich zuversichtlich: Sie seien es gewohnt, sich mit „schier unvereinbaren Ideen an einen Tisch zu setzen“.