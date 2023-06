Es reicht. Das findet der Modehändler New Yorker. Das Unternehmen mit Sitz in Braunschweig hat zum Gegenschlag gegen einen der ganz großen Akteure im Modegeschäft ausgeholt – und beim Landgericht Kiel vor wenigen Tagen Kartellrechtsklage gegen die Jeansmarke Levi’s eingereicht. Denn diese, so...