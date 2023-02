Das Auto, ein Smartphone auf vier Rädern. Dieses Bild ist zwar leicht schräg, drückt aber die Wichtigkeit von Computern in Fahrzeugen von heute – und vor allem morgen – aus. Bis zu 120 Steuergeräte fahren schon aktuell mit und regeln alles vom Fensterheber bis zum autonomen Fahren. Wer in So...