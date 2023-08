Die Neue Pressegesellschaft GmbH & Co. KG (NPG, Ulm) wird vorbehaltlich der kartellrechtlichen Freigabe des Bundeskartellamts mit Wirkung zum 01.01.2024 sämtliche Anteile des Verlags Schwäbisches Tagblatt GmbH (Tübingen) übernehmen. Die NPG ist bereits seit 19 Jahren Minderheitsgesellschafterin des Verlags und übernimmt nun die Anteile der Hauptgesellschafter Elisabeth und Alexander Frate, welche bisher die Leitung des Familienunternehmens verantworteten.

Elisabeth Frate, Gesellschafterin, und Alexander Frate, geschäftsführender Gesellschafter, zum Verkauf der Anteile der Familie Frate: „Mit Stolz blicken wir auf die vergangenen Jahrzehnte zurück, in welchen zwei Generationen unserer Familie das Schwäbische Tagblatt stets erfolgreich weiterentwickelt haben. Nach mittlerweile 78 Jahren haben wir schweren Herzens die Entscheidung getroffen, uns aus der Verlagsbranche zurückzuziehen. Gleichzeitig wissen wir das Unternehmen und unsere Mitarbeitenden bei der traditionsreichen Mediengruppe der NPG in sehr guten Händen. Durch die jahrelange Mantelpartnerschaft und viele weitere Kooperationen sind wir davon überzeugt, dass unsere Wertvorstellungen auch in Zukunft weitergetragen werden.“

Andreas Simmet, Vorsitzender der Geschäftsführung der NPG, ergänzt: „Wir freuen uns sehr, einen so etablierten und wirtschaftlich gesunden Verlag in die NPG-Familie aufnehmen zu können. Das Schwäbische Tagblatt ist im Landkreis Tübingen und darüber hinaus für seine qualitativ hochwertige Berichterstattung und seinen kritischen Blick hinter die Kulissen der Neckar-Alb-Region bekannt. Die vollständige Übernahme ist nach der langjährigen, vertrauensvollen Zusammenarbeit der natürliche nächste Schritt. Wir bedanken uns bei Familie Frate für das entgegengebrachte Vertrauen und wünschen ihr für die Zukunft alles erdenklich Gute.“