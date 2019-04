Veganismus-Revolution bei McDonalds? Die Fast-Food-Kette will Burger aus Soja-Pattys produzieren.

Angesichts des Trends zum Verzicht von tierischen Produkten steigt die Burgerkette McDonalds ins Geschäft mit veganen Produkten ein. Ende dieses Monats startet der Verkauf des „Big Vegan“-Burgers ohne tierische Zutaten, wie das Unternehmen mitteilte. Zuerst hatte unter anderem die Neue Osnabrücker Zeitung über den Veganismus-Vorstoß von McDonalds auf ihrer Website berichtet und sich dabei auf die Bild bezogen. „Der Trend zu fleischlos wird größer“, sagte Unternehmenssprecher Philipp Wachholz. In Österreich und der Schweiz wird das Vegan-Angebot den Medienberichten zufolge nicht auf der Karte stehen.

Verkauf des „Big Vegan“-Burgers bei McDonalds startet am 29. April

Informationen der Bild zufolge soll der Verkauf des „Big Vegan“-Burgers ohne tierische Zutaten am Montag, 29. April, in mehr als 1000 deutschen Filialen starten. Das habe das Unternehmen mitgeteilt. „Der Trend zu fleischlos wird größer“, so Firmensprecher Philipp Wachholz.

Und die Bild hat sogar erste Kennzahlen in Erfahrung gebracht: Der vegane Patty soll exakt 100 Gramm wiegen und aus Soja, Weizen, Roter Beete, Paprika und Möhren bestehen. Gewürzt wird mit Knoblauch, Salz, Pfeffer und Speiseessig. Das Burger-Brötchen ist identisch mit dem von den Fleischvarianten, dazu kommen rote Zwiebeln, Gurken, Tomate, Salat, veganer Senf und Ketchup.

Das könnte dich auch interessieren: