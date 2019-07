Sven und Michael Kanz handeln mit allem, was viele PS hat und schick aussieht. Aus ganz Deutschland kommt Prominenz nach Melchingen zum Shoppen. Wer nach Melchingen fährt kommt – je nach persönlichem Blickwinkel – durch wunderschöne Landschaften und putzige Dörfer oder quält sich über Sträßchen durchs Nirgendwo der Schwäbischen Alb. So oder so: Die nächste Autobahn ist eine Stunde entfernt, der nächste Flughafen ebenso. Nicht...