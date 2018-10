Saudi-Arabien Lockruf des Wüstensstaates

Riad / Rolf Obertreis

Politisch steht Saudi-Arabien wegen der Ermordung des regierungskritischen Journalisten Jamal Khashoggi am Pranger. Doch dem Lock­ruf des Wüstenstaates zur Investorenkonferenz Future Investment Initiative Conference folgten dennoch zahlreiche Konzerne aus aller Welt. Auf der Wirtschaftskonferenz in Riad schlossen Regierung und Wirtschaft des Wüstenstaates Verträge in Milliardenhöhe. Allein für zwölf „Mega-Deals“ im Energie- und Verkehrssektor sollen 50 Mrd. Dollar (44 Mrd. €) fließen. Allein der Energiekonzern Aramco vergab 15 Aufträge im Wert von gut 34 Mrd. Dollar.

Dagegen nimmt sich das deutsche Exportvolumen bescheiden aus. Laut Statistischem Bundesamt betrug es 2016 rund 8,2 Mrd. Dollar. Das entspricht 0,6 Prozent aller deutschen Exporte. Dem gegenüber stehen 211 Mio. Dollar an Importen. Und dennoch ist das Land für die deutsche Wirtschaft und deutsche Unternehmen von großer Bedeutung.

Hinter den Vereinigten Arabischen Emiraten ist Saudi-Arabien der zweitwichtigste Handelspartner Deutschlands in der Region. Die Geschäfte sind in den vergangenen Jahren zurückgegangen – und werden es wegen der politischer Verstimmungen in diesem Jahr weiter tun.

Als Öl-Lieferland rangiert Saudi-Arabien auf Platz 11. Von Januar bis August diesen Jahres importierte Deutschland 868 000 Tonnen. Zum Vergleich: Aus Russland kamen es 21,8 Mio. Tonnen. Umgekehrt rangiert die deutsche Wirtschaft – hinter den USA und Japan – auf Platz drei der wichtigsten Handelspartner, ohne Rüstungsgeschäfte. Deutsche Firmen genießen in dem Wüstenstaat einen exzellenten Ruf. 800 Firmen sind im Land vertreten, von Konzernen bis hin zu Mittelständlern.

Die Außenhandelskammer der Deutschen Wirtschaft für Saudi-Arabien, Bahrain und den Jemen sitzt nicht umsonst in der Hauptstadt Riad. Aber die Exporte sind in den vergangenen Jahren deutlich geschrumpft, auch im Maschinenbau, der deutschen Vorzeigebranche. Wurden etwa 2015 noch Maschinen im Wert von fast 2 Mrd. € nach Saudi-Arabien geliefert, schrumpfte das Volumen nach Angaben des Branchenverbandes VDMA im vergangenen Jahr auf rund 1 Mrd. €.

„Der niedrige Ölpreis und die Rezession in Saudi-Arabien sind für die negative Entwicklung verantwortlich“, sagt Tim Heinemann, Ökonom bei der KfW-Bankengruppe. Dazu gesellten sich Ende vergangenen Jahres Verstimmungen in Riad über Äußerungen des damaligen Außenministers Sigmar Gabriel über das Land und über die Haltung Deutschlands gegenüber dem Iran.

Kaum hatten sich beide Seiten wieder angenähert, belastet nun die Ermordung Khashoggis die politischen Beziehungen zu Deutschland und macht die Geschäfte mit Saudi-Arabien zu einer Frage der Moral.

Der Investitionsbedarf des Landes steigt indes weiter. Unter dem Stichwort „Vision 2030“ will sich Saudi-Arabien reformieren und die Abhängigkeit vom Öl- und Erdgassektor reduzieren. Dafür will das Land mehr als 70 Mrd. US-Dollar investieren in Bildung, Energie, Infrastruktur, Handel und den Gesundheitssektor

Große Marktchancen sehen daher auch deutsche Pharmakonzerne und Medizintechnik-Hersteller. Nicht nur wegen des Baus neuer, hochmoderner Krankenhäuser, sondern auch weil sich Zivilisationskrankheiten wie Diabetes oder starkes Übergewicht in Saudi-Arabien ausbreiten und das intensive Rauchen nicht ohne gesundheitliche Folgen bleibt. Insbesondere bei den Themen Industrie 4.0 oder der Erneuerbaren Energien seien deutsche Unternehmen optimistisch, zur Diversifizierung der Wirtschaft des Landes beitragen zu können, sagt DIHK-Außenwirtschaftschef Treier. Das war jedoch vor der Ermordung Khashoggis.