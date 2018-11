E-Mobiltität Land kämpft um Mittel für Batteriezelle

Stuttgart / Roland Muschel

Baden-Württembergs Wirtschaftsministerin Nicole Hoffmeister-Kraut plädiert in einem Schreiben an Bundesminister Peter Almaier (beide CDU) eindringlich dafür, die Fördermittel für den Aufbau einer Batteriezellenproduktion für Elektroautos in den Südwesten zu vergeben. Sie werbe bei der Entscheidung dafür, dass der Bund „die objektiven Standortvorteile Baden-Württembergs berücksichtigt“, heißt es in dem Schreiben, das dieser Zeitung vorliegt. Gemeinsames Ziel müsse es sein, „eine Batteriezellenfertigung dort zu errichten, wo die Voraussetzungen für eine international wettbewerbsfähige Produktion am besten ist“. Mit Varta sitze der einzige deutsche Massenhersteller von Batteriezellen mit europäischer Technologie in Baden-Württemberg, zudem sei Ulm ein bundesweites Zentrum der Batterieforschung. Im Rennen um die Fördermittel in Höhe von 1 Mio. € machen sich auch die wirtschaftlich gebeutelte Lausitz und der VW-Standort Niedersachsen Hoffnungen.