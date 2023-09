Der technologische Wandel verunsichert viele Menschen. Derzeit ist es vor allem die Digitalisierung, die rasante Veränderungen im Alltag und in der Wirtschaft bringt. Sie stellt Betriebe vor große Herausforderungen und damit auch die Beschäftigten. Wie können Betriebe den digitalen Wandel gut managen, wie ihren Reifegrad messen und wie die digitale Transformation im Alltag sinnvoll umsetzen. Und was hat das für Folgen für die Beschäftigten in ihrem Arbeitsalltag? Was verändert sich für diese und wie gestaltet ein Mittelständler diesen Wandel gemeinsam mit seiner Belegschaft?

In unserem kostenlosen Webinar am Mittwoch, 6. September, 16.30 Uhr bis 18 Uhr, geben zwei Digitalisierungsexperten und ein gestandener mittelständischer Unternehmer Antworten auf diese Fragen und berichten, wie sich der Wandel gestalten lässt. Unsere Referenten sind die beiden Professoren der RWU Ravensburg-Weingarten, Andreas Pufall und Steffen Jäckle, sowie Gerd Stiefel, geschäftsführender Gesellschafter der Fritz Stiefel GmbH (Neu-Ulm), einem Hidden Champion für Hydraulikprodukte, und Vorsitzender der Regionalversammlung Neu Ulm der IHK. An den Vortrag der Digitalisierungsexperten Pufall und Jäckle sowie das Gespräch mit Gerd Stiefel schließt sich eine Fragerunde an.

Fragen können per Chat anonym gestellt werden. Mikrofone und Kameras der Teilnehmenden sind während des Webinars deaktiviert. Anmeldung über QR-Code oder

Anmeldeschluss ist Mittwoch, 6. September, 14 Uhr.