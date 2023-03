Im Rahmen der Razzien beim Immobilienkonzern Vonovia sind am Dienstag auch Geschäftsräume desImmobilienunternehmensdurchsucht worden. „Als möglicherweise geschädigtes Unternehmen kooperieren wir selbstverständlich vollumfänglich mit den Behörden und sind an einer umfassenden Klärung des Sachverhalts interessiert“, teilte eine Sprecherin am Mittwoch mit. Zu weiteren Details äußere sich GWG wegen der laufenden Ermittlungen nicht.