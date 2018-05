Kommentar zum verlangsamten Wirtschaftswachstum Konjunkturdelle: Das berüchtigte Haar in der Suppe

Ulm / Dieter Keller

Das Wirtschaftswachstum hat sich im ersten Quartal etwas verlangsamt, und schon warnen Experten vor Risiken. Grund zur Panik gibt es nicht.

In jeder noch so leckeren Suppe ein Haar zu suchen, muss bei uns Deutschen in den Genen liegen. Und wir finden es auch. Da fällt mal in einem Quartal das Wirtschaftswachstum etwas schwächer aus, was leicht mit Grippewelle, Streiks und frühen Osterfeiertagen zu erklären ist. Dazu noch ein amerikanischer Präsident, der ständig eine neue Sau durchs Dorf treibt, und ein paar andere Krisenherde weltweit. Und schon kommt die bange Frage: Geht dem längsten Aufschwung seit Jahrzehnten die Puste aus?

So schnell ist das unwahrscheinlich. Es sei denn, wir steigern uns in einen kollektiven Pessimismus. Die munteren Experten-Debatten können sowas natürlich befördern. Dabei haben viele Tarifabschlüsse kräftige Lohnsteigerungen gebracht. Deutsche Produkte sind weltweit gefragt. Der Staat will mehr investieren, auch wenn lange Planungszeiten und fehlende Handwerker das bremsen. Die Arbeitslosigkeit geht weiter zurück.

Ob die Wirtschaft in diesem Jahr nun um 2,5 Prozent wächst oder „nur“ um 2,1 Prozent, wie die Staatsbank KfW ihre Prognose gerade senkt, ist eher Kaffeesatzleserei. Es gibt keinen Grund für Übermut, aber doch für Mut.