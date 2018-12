Kommentar Helmut Schneider zu Steuerrabatten für die Tarifbindung Keineswegs abwegig

Ulm / Helmut Schneider

Soll der Staat Unternehmen, die mit ihren Gewerkschaften Tarifverträge abschließen, steuerlich belohnen? Bundesarbeitsminister Hubertus Heil hat diesen Vorschlag schon vor einigen Wochen in die öffentliche Debatte eingebracht. Was ist davon zu halten?

Der mit dem formalen Argument unterfütterte Reflex, Tarifpolitik sei Sache der Tarifparteien, in die sich der Staat nicht einmischen sollte, greift jedenfalls zu kurz. Es geht hier nicht um Geld oder Arbeitszeiten, sondern um die so genannte Tarifbindung. Also darum, dass Verträge von organisierten Tarifparteien – hier die Arbeitgeberverbände, dort die Gewerkschaften – für ihre Mitglieder ausgehandelt werden.

Der Flächentarifvertrag kann in der Tat als eine Art öffentliches Gut angesehen werden. Arbeitgeber und Gewerkschaften sind sich in dieser Frage weitgehend einig. Damit ist Heils Idee, ein öffentliches Gut mittels steuerlichen Anreizen zu verteidigen, keinesfalls abwegig.

Dass die Tarifbindung sinkt, ist aber nicht den angeblich nur auf Profit orientierten Unternehmen anzulasten. Es kann auch an Gewerkschaften liegen, die für die neue Arbeitswelt noch keine passenden Angebote machen. Oder die den Unternehmen zu viel zumuten. Die Diskussion über Steuerrabatte müsste solche Aspekte aufnehmen. Dann lohnte sich das Ganze auch für das Gemeinwohl.