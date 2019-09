Am letzten Arbeitstag vor dem Ruhestand, würde manch einer am liebsten ohne großes Aufheben aus der Firma spazieren. Doch das ist laut Coach Iris Seidenstricker keine gute Idee. Ein Abschied sei ein wichtiges Ritual, um nach dem Berufsleben gut in die neue Lebensphase zu starten. Das erklärt die Trainerin in der Zeitschrift „Brigitte Wir“ (Ausgabe 5/2019).

Wer sich vor langweiligen Worten und einem traurigen Blumenstrauß von Seiten des Chefs fürchtet, könne zum Beispiel Kollegen bitten, ein paar Abschiedsworte vorzubereiten. Am besten unterstützt der ausscheidende Mitarbeiter sie mit den wichtigsten Eckdaten und ein paar Stichworten, so der Rat der Expertin.

Wichtig sei, keine schlechten Erlebnisse mit in die neue Lebensphase zu nehmen. Eine Abschiedsmail, in dem man offen allen Groll herauslässt, ist dafür aber nicht der richtige Weg. Seidenstricker schlägt vor, alle negativen Erfahrungen auf einen Zettel zu schreiben und ihn zu vergraben oder zu verbrennen, um unbeschwert neu starten zu können.