Arbeiten auf der Werft Blohm+Voss eröffnet neue Ausbildungswerkstatt

Hamburg / DPA

Die Hamburger Werft Blohm+Voss hat auf ihrem Betriebsgelände eine neue Ausbildungswerkstatt eröffnet. Auf einer Fläche von gut 700 Quadratmetern lernen die gegenwärtig 30 Auszubildenden und Dualen Studenten sägen, bohren, fräsen und Bleche zuzuschneiden, teilte das Unternehmen mit.

Damit werde ein weiterer Teil des Zukunftskonzepts umgesetzt, mit dem der neue Eigentümer Lürssen die Werft nach der Übernahme vor zwei Jahren neu aufstellt. Lürssen investiert rund zehn Millionen Euro in das Schiffbauunternehmen in Hamburg-Steinwerder, davon mehr als eine halbe Million in die Ausbildungswerkstatt.

„Wir wollen als Arbeitgeber attraktiv bleiben, insbesondere vor dem Hintergrund des stark umkämpften Arbeitsmarkts in den technischen Berufen“, sagte Geschäftsführer Ralph Petersen.