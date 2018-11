Geldanlage Kapitalbeteiligung an der eigener Firma

Frankfurt / Rolf Obertreis

Die direkte Beteiligung der Beschäftigten an ihrem börsennotierten Unternehmen fristet in Deutschland ein Schattendasein. Bei nicht einmal einem Drittel der Firmen sind die Mitarbeiter über den Besitz von Aktien beteiligt. In Europa sind es im Schnitt drei Viertel, in Nordamerika zwei Drittel.

Das sollte sich nach Ansicht von Christine Bortenlänger, Geschäftsführerin des Deutschen Aktieninstituts (DAI) dringend ändern. Das sei nicht nur mit Blick auf die Altersvorsorge wichtig, sondern auch für die Zukunftsfähigkeit des Standortes Deutschland. Für Investitionen und für Innovationen seien die Unternehmen auf Kapital angewiesen. Dafür seien Mitarbeiteraktien ein gutes Instrument. Langfristig brächten sie pro Jahr eine Rendite von 7 bis 9 Prozent.

Auch für die Unternehmen sind sie ein Gewinn, betont Michael H. Kramarsch vom auf Vergütungsfragen spezialisierten Beratungsunternehmen HKP. „Mitarbeiter sind treue Aktionäre, sie sind stark am eigenen Unternehmen interessiert und sie engagieren sich für ihre Firma.“ Dringend gesuchte Fachkräfte könnten damit langfristig an das Unternehmen gebunden werden.

Die Politik müsse viel mehr für den Kauf von Mitarbeiter-Aktien tun, fordert Bortenlänger. Der Freibetrag von bisher 360 € sei viel zu niedrig. Er müsse dringend auf 1000 € pro Jahr erhöht werden.