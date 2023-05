Im Büro ist man längst angekommen, doch der Computer lässt sich Zeit beim Hochfahren. Oder man sitzt im Homeoffice am PC, hat ihn längst gestartet und wartet darauf, endlich anfangen zu können, während sogar noch ein Update, das über Nacht aufgespielt wurde, Zeit raubt. Während man wartet, stellt sich womöglich die Frage: Wann startet eigentlich die offizielle Arbeitszeit?

Ganz einfach: „Wenn Sie den Startknopf drücken“, sagt Peter Meyer, Fachanwalt für Arbeitsrecht aus Berlin. „Das Stichwort heißt hier: Rüstzeit.“ Gemeint ist damit diejenige Zeit, die zur Vorbereitung einer bestimmten Arbeit notwendig ist und die generell zur Arbeitszeit zählt.

Pauschale Rüstzeit ist möglich

„Wenn man sich zum Beispiel in einem Stahlwerk die feuerfeste Kleidung anziehen muss, dann ist diese Umkleidezeit natürlich auch Arbeitszeit“, so Meyer. Schließlich zögen Arbeitnehmer diese im Interesse ihres Arbeitgebers an. „Und das Gleiche gilt für das Hochfahren des PCs.“ Unabhängig davon, wie lange das dauert und ob man nun im Homeoffice arbeitet oder im Büro.

Wird der Start der Arbeitszeit durch das Einloggen in einem PC-Programm erfasst, kann deshalb eine Regelung infrage kommen, bei der Arbeitgeber beispielsweise eine „pauschale Rüstzeit von beispielsweise zwei oder drei Minuten für das Hochfahren des PCs“ annehmen, so Meyer. Diese wird dann zur erfassten Arbeitszeit hinzuaddiert.

Callcenter-Mitarbeiter bekommt Zeitgutschrift

Dazu passt ein Urteil des Arbeitsgerichts Magdeburg, das vor ein paar Jahren einem Mitarbeiter eines Callcenters im Nachhinein fast 40 Arbeitsstunden anerkannte, weil das Unternehmen die Rüstzeit nicht angerechnet hatte. Die tägliche Arbeit des Mitarbeiters begann laut Verdi-Mitteilung mit der Wahl eines Arbeitsplatzes. Dann musste er einen PC hochfahren und nach festen Vorgaben verschiedenste Programme starten – wie beispielsweise virtuelle Oberflächen der Auftraggeber, Datenbanken, Statistiktools, Messprotokolle sowie Kontroll- und Überwachungsprogramme. Bei mehreren Programmen war die Eingabe verschiedener Benutzernamen und Passwörter erforderlich.

Erst wenn der Kläger sämtliche Arbeitsschritte abgearbeitet hatte und mit dem Telefonieren beginnen konnte, wurde seine Tätigkeit als Arbeitszeit erfasst. Also waren ungefähr zehn Minuten pro Tag unbezahlt. „Mit dieser Regelung war der Kläger nicht einverstanden und vertrat den Standpunkt, dass der Arbeitgeber auch die systembedingten Vorbereitungszeiten als Arbeitszeit anerkennen und damit vergüten muss“, schreibt Verdi. „Diese Problematik ist bislang unter dem Begriff „Rüstzeit“ bekannt und wurde bereits vielfach für Umkleidezeiten in Krankenhäusern oder bei Rettungsdiensten zugunsten der Arbeitnehmer entschieden.“

Teil des Fahrwegs als Arbeitszeit

Auch das Arbeitsgericht Magdeburg gab dem Kläger recht und führte in der Urteilsbegründung aus: „Zur vergütungspflichtigen Arbeitszeit gehören alle Tätigkeiten, die für die Erbringung der Arbeitsleistung erforderlich sind, soweit sie einem fremden Bedürfnis dienen und nicht zugleich ein eigenes Bedürfnis des Arbeitnehmers erfüllen.“ Der Kläger sei erst „einsatzfähig, nach Abschluss der systembedingten Arbeitsvorbereitungszeiten“.

Übrigens: Startet der Arbeitstag weder vor dem Laptop im Betrieb noch im Homeoffice, sondern beispielsweise bei einem weiter entfernten Kunden, kann auch ein Teil des Fahrtweges dorthin als Arbeitszeit gelten: „Dauert das länger als ins Büro zu kommen, ist die Differenz ebenfalls Arbeitszeit“, so Anwalt Meyer.