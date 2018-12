Kommentar Dieter Keller zur deutschen Lithium-Offensive Jede Menge Risiken

Berlin / Dieter Keller

Eine Batteriefabrik allein macht noch nicht glücklich. Sie braucht auch die nötigen Rohstoffe, um in großem Maßstab die Kraftquellen für die Autos von morgen zu produzieren. Ein Schlüssel dabei ist Lithium. Es ist erfreulich, dass ein baden-württembergischer Mittelständler den Zuschlag bekommen hat, in einem Gemeinschaftsunternehmen in Bolivien das ebenso begehrte wie teure „weiße Gold“ zu fördern. Sind doch ansonsten viele mit dem dicken Scheckbuch in Entwicklungsländern unterwegs, um sich möglichst viele Rohstoffquellen zusammenzukaufen, allen voran Chinesen, die sehr langfristig denken.

Allerdings sollte man sich keine Illusionen machen: Die Mehrheit an dem Gemeinschaftsunternehmen und damit das Sagen behält der bolivianische Staatskonzern YLB, und den Südamerikanern geht es darum, möglichst viel im eigenen Land zu produzieren und nicht nur Rohstoffe nach Europa zu liefern. Das ist legitim. Aber es schafft nicht so viele Arbeitsplätze hierzulande, wie mancher deutsche Politiker hoffen dürfte.

Außerdem muss das Gemeinschaftsunternehmen erst noch beweisen, dass es umweltverträglich und unter akzeptablen Sozialstandards produzieren kann, und das zu konkurrenzfähigen Preisen. Da schlummern jede Menge Gefahren und Risiken. Das Unternehmen ist auf stolze 70 Jahre angelegt. Da kann viel passieren.