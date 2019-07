In deutschen Vorstandsetagen sollte mehr Diversität herrschen, fordert die Digitalvorständin der Deutschen Bahn. Dafür brauche es keine streng regulierte Frauenquote. Ein Gespräch über Roboter, die Zukunft des Lokführers und kaputte Kaffeemaschinen im ICE. Als Sabina Jeschke vor anderthalb Jahren in die Deutsche-Bahn-Zentrale in Berlin zog, wollten viele Mitarbeiter nur eines: einen Blick in ihr Büro erhaschen. So etwas hatte es im Kosmos des Staatskonzerns noch nicht gegeben. Den Boden bedeckt ein giftgrüner Kunstrasen-Teppich, bei Konferenzen sitz...