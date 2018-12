Kommentar Helmut Schneider zur Ifo-Studie über den EU-Fonds Ins richtige Licht gerückt

Ulm / Helmut Schneider

Das Rollenspiel geht normalerweise so: Politiker fordern – je nach Interessenslage ihrer Wählerschaft – irgend eine finanzielle Wohltat, ohne sich weiter dafür zu interessieren, ob sie auch wirtschaftlich sinnvoll ist. Dies ist dann der Part der Ökonomen, die mahnend den Finger heben und vor möglichen finanziellen Folgen warnen.

Im Falle des europäischen Finanzierungstopfes für Länder mit sprunghaft angestiegener Arbeitslosigkeit, die unlängst Finanzminister Olaf Scholz vorgeschlagen hat, geht das Rollenspiel umgekehrt. Die Politik macht zu dem Vorschlag eher lange Zähne und die Ökonomen des Ifo Institus weisen nach, dass er gerade aus finanzieller Sicht auch für Deutschland ein Gewinn sein könnte.

Das allein ist schon bemerkenswert. Denn man kann sich vorstellen, wie unpopulär Gedanken in den nordeuropäischen Staaten sind, die auch nur entfernt in Richtung gemeinsame Arbeitslosenversicherung gehen. Solche Vorstellungen lösen auch in Deutschland schnell die Sorge aus, wieder als Zahlmeister herhalten zu müssen.

Die Ifo-Studie rückt die Dinge jetzt in ein richtiges Licht. Es geht bei Finanzkrisen nicht um ein Aufrechnen, wer wie viel bekommt. Es geht dabei um Größeres: Dass die Krise gemeinsam schnell überwunden wird. Denn sonst wird es, wie geschehen, richtig teuer – auch für Deutschland.