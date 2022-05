Frieda wird in diesem Sommer zehn Jahre alt. Schon zu Weihnachten hatte sie einen ungewöhnlichen Wunsch: Sie wollte eine Wasserflasche. So eine, wie die Freundin sie nun ständig an den Lippen hat. Air up ist ein Hype. Die Flasche, die sich optisch nicht von anderen Kunststoff-Trinkflaschen untersc...