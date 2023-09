Die Nachfrage nach Brennholz ist laut einer Analyse weiter hoch, wenn auch nicht mehr so hoch wie im Sommer 2022. Währenddessen steigt die Kritik an der Wärmegewinnung mit Holz. Bei den Preisen für ofenfertiges Kaminholz gibt es zwar keine so großen Steigerungen wie 2022, aber große Unterschied...