Die Europäische Zentralbank (EZB) hebt zum 1. Juli den Leitzins auf 0,25 Prozent an, um die derzeit hohe Inflation im Euroraum in den Griff zu bekommen. Einige Menschen befürchten nun, dass die ohnehin schon gestiegenen Bauzinsen damit noch weiter in die Höhe klettern. Doch was ist dran an der Be...