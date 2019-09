Daran, dass es am kommenden Mittwoch Gründe genug geben wird, an der Frankfurter Wertpapierbörse zu feiern, zweifelt bei der Göppinger Software-Schmiede Teamviewer kaum jemand. Dennoch wird der erste Handelstag mit Spannung erwartet. In der Branche gilt als sicher, dass der größte deutsche Bör...