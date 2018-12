Rohstoffe Griff nach dem „weißen Gold“

Next

Rohstofflösungen, die unter der Salzkruste des Salars de Uyuni in Bolivien lagern, werden abgesaugt. © Foto: Georg Ismar/dpa

Berlin / Dieter Keller

Großer Auftrieb in Berlin: Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier und seine baden-württembergische Amtskollegin Nicole Hoffmeister-Kraut (beide CDU) kamen eigens in die baden-württembergische Landesvertretung, um bei der Gründung eines Gemeinschaftsunternehmens des bolivianischen Staatskonzerns YLB mit dem schwäbischen Mittelständler ACI Systems Alemania (Acisa) aus Zimmern ob Rottweil dabei zu sein. Es soll in großem Maßstab Lithium abbauen, das für die Produktion von Batterien insbesondere für Elektroautos gebraucht wird.

Altmaier hofft so, seinem großen Ziel ein Stück näher zu kommen, dass Deutschland ein führender Standort für die Batteriezellfertigung wird. Dafür ist viel Lithium nötig, und dessen weltweite Nachfrage könnte sich bis 2025 vervierfachen. „Die deutsche Industrie tut deshalb gut daran, sich ihren Bedarf frühzeitig zu sichern, um nicht in Rückstand und Abhängigkeit zu geraten.“

Die Anwesenheit des bolivianischen Außenministers Diego Pary Rodrigues und seines Energie-Kollegen Rafael Alarcón Orihuela unterstrich, wie wichtig das Projekt dem südamerikanischen Land ist. Rodrigues betonte, die Entscheidung für einen deutschen Partner sei eine strategische Entscheidung. „Wir wollen nicht nur ein Land sein, das Rohstoffe exportiert.“

Zuschlag nicht an die Chinesen

Lithium gilt als das „weiße Gold“ der Anden, weil der Grundstoff für die Produktion von Batterien insbesondere von Elektroautos, aber auch etwa von Mobiltelefone benötigt wird. Bolivien besitzt im Salzsee Salar de Uyuni mit über 9 Mio. Tonnen die größten Reserven der Welt, hat aber bisher kaum selbst gefördert. Jetzt will es eine eigene Industrie nicht nur für die Gewinnung der Rohstoffe aufbauen, sondern auch eine Produktion von Kathodenmaterial und Batteriesystemen im Land.

Acht internationale Konsortien durften ihre Vorschläge einreichen. Den Zuschlag erhielten nicht etwa Chinesen, die mit Macht weltweit in die Rohstoffindustrie drängen, sondern der deutsche Mittelständler ACI, der ab 2004 von Wolfgang Schmutz aufgebaut wurde. Der studierte Maschinenbauer startete seine Berufslaufbahn 1980 als Abteilungsleiter im Bereich Halbleiterfertigungsgeräte und Reinraumprüfzentren am Fraunhofer-Institut in Stuttgart.

Zu seiner Firmengruppe, die sich mit innovativen und nachhaltigen Produktionslösungen für die Photovoltaik-, Batterie- und Automobilindustrie beschäftigt, gehört Acisa, die 20 Mitarbeiter in Management und Forschung beschäftigt.

Nachdem sich die Bolivianer im Oktober für den deutschen Partner entschieden hatten, wurden jetzt die Verträge für das Gemeinschaftsunternehmen YLB-Acisa unterschrieben, an dem der bolivianische Staatskonzern mit 51 Prozent die Mehrheit hält. Die Produktion soll in der zweiten Jahreshälfte 2021 starten. Bis Ende 2022 sollen rund 300 Mio. € investiert werden, um im Jahr 35.000 bis 40.000 Tonnen Lithiumhydroxid zu produzieren. Dadurch sollen im Unternehmen in Brasilien direkt etwa 1000 Arbeitsplätze entstehen und zehnmal so viele im Umfeld.

Eine erste Anlage für 15 000 Tonnen Lithiumkarbonat wurde bereits im Salar de Uyuni vom Thüringer Unternehmen K-Utec gebaut. Es hat seine Ursprünge im Kali- und Salzsteinbergbau der DER und plant weltweit Produkte für die salzverarbeitende Industrie. K-Utec hofft auch auf den Zuschlag für die Planung der Acisa-Anlagen.

Die Beteiligten streichen mit besonderem Nachdruck heraus, dass die Produktion nachhaltig, umwelt- und sozialverträglich sein werde. Ein neues Verfahren halbiere den Wasserverbrauch, und 20 bis 30 Prozent des Energiebedarfs sollen in einer eigenen Photovoltaikanlage produziert werden. Damit versuchen sie, Vorwürfe von Umweltschützern zu entkräften, die Produktion in 3600 Metern Höhe zerstöre die Umwelt. Auch soll eine soziale Stiftung gegründet werden, in die Teile des erwirtschafteten Gewinns fließen, um junge Menschen im Land auszubilden und zu qualifizieren.

In einem Standard-Akku für Elektroautos stecken je nach Modell etwa 6 bis 13 Kilogramm Lithium, in einem Handy-Akku nur 3 Gramm des Leichtmetalls. Zuletzt wurden weltweit etwa 43 000 Tonnen gefördert, vor allem in Australien, Chile und Argentinien. Die Batterie macht 30 bis 40 Prozent des Werts eines Elektroautos aus. Dazu steuere die Rohstoffgewinnung und –aufbearbeitung etwa zwei Drittel bei, unterstrich Hoffmeister-Kraut die Bedeutung des Unternehmens.