„Die Stimmung in der Wirtschaft kippt“, warnt der Deutsche Industrie- und Handelskammertag (DIHK). Jedes dritte Unternehmen befürchtet, dass sein Geschäft in den nächsten zwölf Monaten schlechter läuft als derzeit, fast doppelt so viele wie zu Jahresbeginn. Das ergab eine neue Umfrage, an d...