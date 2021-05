In den Regalen des Marktladens in Tübingen darf neben frischem Obst und Alb-Linsen auch „Xäls“ nicht fehlen. Das ist die Lautform von „Gesälz“, dem schwäbischen Wort für Marmelade – und der Name einer seit 2020 eingetragenen ökologischen Genossenschaft für die Region Neckar-Alb. Vor...