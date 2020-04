Die Aktienkurse sind gefallen, stabilisieren sich langsam aber wieder. Wie und wo sollte man sein Geld in dieser Zeit der Unsicherheit investieren? Ist Vermögen auf der Bank sicher? In der ersten Online-Sprechstunde der Verbraucherzentrale Baden-Württemberg beantwortete der Finanzexperte Niels Nauhauser Fragen der Zuschauer und erklärte die Zusammenhänge. Dabei war er im Video zu sehen und zu hören. Per Link konnte man sich dazu anmelden. Fragen konnte jeder per Mail vorab oder währenddessen in einem Chat stellen.

Welche Strategie empfiehlt sich derzeit, wenn man Aktien oder ETFs hält? Hin und Her macht Taschen leer, sagt man. Damit sind die Handelskosten gemeint, die Kaufen und Verkaufen der Aktien mit sich bringen. Langfristig gesehen funktioniert das „Market Timing“, also zu verkaufen, wenn die Aktien viel wert sind und einzusteigen, wenn die Kurse unten sind, nicht so gut. Stattdessen ist eine „Buy and Hold“-Strategie, also kaufen und liegenlassen, eine sinnvolle Anlagestrategie.

Wann sollte man diese Strategie ändern? Da ist die erste Frage: Braucht man das Geld jetzt? Wenn nicht, dann sollte man es liegen lassen. Verkaufen sollte man, wenn sich zum Beispiel die Risikobereitschaft ändert. Das kann mit dem Näherrücken der Rente der Fall sein. Oder man plant eine Anschaffung. Dann hat man das Geld vielleicht lieber sicher in der aktuellen Höhe.

Ein Anleger möchte 100 000 € investieren. Wie verteilt er das am besten? Dazu muss man wissen, wieviel Risiko der Anleger tragen will. Wenn er das Geld eine Weile nicht braucht und bereit ist, einen Kurssturz von 50 Prozent auszuhalten, wenn er das nervlich und finanziell erträgt, kann er sie in Aktien anlegen. Langfristig ist die Chance auf eine hohe Rendite hier am höchsten. Grundsätzlich ist jedoch eine Risikostreuung über Zinspapiere, Aktien, Rohstoffe und Immobilien sinnvoll. Man kann in einen sicheren Topf unterteilen mit Festgeld oder der Rentenversicherung mit Garantieleistung. Und in einen Ertragstopf, der hat höhere Erträge, aber auch mehr Risiko. Wie viel man in welchen Topf gibt, muss jeder für sich entscheiden.

Sollte man die günstigen Kurse derzeit nutzen und Aktien kaufen? Das kann man, aber erst die Zukunft wird zeigen, ob die Kurse aktuell wirklich günstig sind oder ob das nur der Anfang der Krise war. Manche Krisen dauern jahrelang. Es gab auch schon Einbrüche, von denen sich der Markt zehn Jahre lang nicht erholt hat.

Ist Gold eine sinnvolle Anlage? Gold ist eine klassische Krisenwährung. Wenn der Aktienmarkt crasht, steigt häufig der Wert der Goldes. Deshalb ist es durchaus sinnvoll, das Edelmetall als Teil eines breit aufgestellten Portfolios einzumischen. Allerdings ist es langfristig nicht besonders lohnenswert.

Wie riskant ist es, derzeit in Öl zu investieren? Lassen Sie die Finger davon! Sie können gar nicht wirklich in Öl investieren. Sie können sich ein Fass Öl kaufen und es in den Garten stellen. Aber passen Sie bitte auf bei Finanzprodukten, bei denen man ihnen suggeriert, man würde in Öl investieren. Man investiert in Ölpreisterminkontrakte. Das ist sehr kompliziert und äußerst spekulativ.

Sind unsere Einlagen bei den Banken sicher? Für jeden eingezahlten Betrag muss die Bank einen Teil in die Einlagensicherung geben. Das sind ungefähr 40 Cent pro 100 €. Wenn eine Bank vor dem Ruin steht, greift die Einlagensicherung. Darin haben alle Banken eingezahlt. Deshalb wird sie im Regelfall ausreichen, um die Pleite einer Sparkasse oder Volksbank aufzufangen und die Kunden zu entschädigen. Es gibt jedoch eine Grenze von 100 000 € pro Kontoinhaber und Institut.

Wo finde ich attraktive und sichere Tagesgeldangebote? Man kann sich im Internet Zinsvergleiche anschauen. Es gibt gerade jetzt in der Krise sogar wieder 0,8 oder 1 Prozent Zinsen bei manchen Instituten. Wichtig ist, dass das Institut eine Anlagensicherung in Deutschland hat.