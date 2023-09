Für einige Schüler, die ihre Schule beendet haben, ist der Beruf des Lehrers interessant. Besonders Lehrer am Gymnasium zu sein, ist für viele junge Menschen ein spannender Beruf. Doch wie wird man eigentlich Lehrer am Gymnasium, welche Aufgaben hat man und am vielleicht am wichtigsten: Wie viel verdient man?

Die Aufgaben: Was macht ein Gymnasiallehrer eigentlich genau?

Kinder und Jugendliche zu erziehen und zu unterrichten. Die Erziehung umfasst die Förderung der geistigen, emotionalen und sozialen Entwicklung der Schüler. Im Rahmen des Unterrichts übermitteln die Lehrkräfte gemäß den Lehrplänen Faktenwissen, Fachkenntnisse und verwandte Fertigkeiten an die Schüler. Gleichzeitig unterstützen sie diese dabei, eigenständiges Denken und eigenständiges Arbeiten zu entwickeln. Ihr Ziel ist es, die Schülerinnen und Schüler zum Abschluss der gymnasialen Schullaufbahn zu führen, der sie zur Hochschulreife berechtigt. Sie bereiten die Studierenden auf den Übergang in eine Hochschule oder in die Arbeitswelt vor. Die Lehrkräfte passen den Lehrstoff an das jeweilige Alter der Schülerinnen und Schüler an, erstellen Lehrmaterialien, bewerten schriftliche Prüfungen und überwachen Hausaufgaben und Aufzeichnungen im Heft. Lehrkräfte an Gymnasien haben laut Bundesministerium für Arbeit die Aufgabe,. Die Erziehung umfasst die Förderung der geistigen, emotionalen und sozialen Entwicklung der Schüler. Im Rahmen des Unterrichts übermitteln die Lehrkräfte gemäß den Lehrplänen Faktenwissen, Fachkenntnisse und verwandte Fertigkeiten an die Schüler. Gleichzeitig unterstützen sie diese dabei, eigenständiges Denken und eigenständiges Arbeiten zu entwickeln. Ihr Ziel ist es, die Schülerinnen und Schüler zum Abschluss der gymnasialen Schullaufbahn zu führen, der sie zur Hochschulreife berechtigt. Sie bereiten die Studierenden auf den Übergang in eine Hochschule oder in die Arbeitswelt vor. Die Lehrkräfte passen den Lehrstoff an das jeweilige Alter der Schülerinnen und Schüler an, erstellen Lehrmaterialien, bewerten schriftliche Prüfungen und überwachen Hausaufgaben und Aufzeichnungen im Heft.

In individuellen Sprechstunden oder während Elternabenden teilen die Lehrkräfte den Fortschritt, die Stärken und die Bereiche, in denen Unterstützung benötigt wird, mit den Eltern. Sie bieten Beratung für die zukünftige schulische Laufbahn an und unterstützen bei der Entscheidung für eine bestimmte Ausbildung oder ein passendes Studium.

Welche Eigenschaften brauche ich, um Lehrer am Gymnasium zu werden?

Laut Bundesagentur für Arbeit werden folgende Fähigkeiten, für diesen Beruf benötigt:

verbales Denken (z.B. Analysieren von Lernunterlagen)

(z.B. Analysieren von Lernunterlagen) Beobachtungsgenauigkeit (z.B. genaues Beobachten des Verhaltens sowie Leistungen von Schülern)

(z.B. genaues Beobachten des Verhaltens sowie Leistungen von Schülern) Merkfähigkeit (z.B. Gedächtnis für Namen und Gesichter sowie fachliche Inhalte)

(z.B. Gedächtnis für Namen und Gesichter sowie fachliche Inhalte) B efähigung zum Planen und Organisieren (z.B. Wahrnehmen von Organisationsaufgaben, wie Fehlzeiten kontrollieren; Planen und Vorbereiten des Unterrichts)

(z.B. Wahrnehmen von Organisationsaufgaben, wie Fehlzeiten kontrollieren; Planen und Vorbereiten des Unterrichts) Pädagogisches Geschick (z.B. Erziehen der Schüler zu Verantwortungsbewusstsein und Selbstständigkeit)

Weitere Kenntnisse und Fertigkeiten sind:

Mündliches Ausdrucksvermögen (z.B. freies Vortragen)

Textverständnis (z.B. Durchführen von Recherchen in Büchern und im Internet)

Schriftliches Ausdrucksvermögen und Rechtschreibsicherheit (z.B. Erstellen von Unterrichtsmaterial und Beurteilungen)

Jährlich nehmen tausende Schüler an Gymnasium an der Abiturprüfung teil.

© Foto: picture alliance/dpa | Silas Stein

Welche Ausbildung brauche ich, um Lehrer am Gymnasium zu werden?

Die Ausübung dieses Berufs unterliegt einer Reglementierung. Voraussetzung dafür ist der erfolgreiche Abschluss der Zweiten Staatsprüfung, welche nach Absolvierung des Vorbereitungsdienstes abgelegt werden muss. Um am Vorbereitungsdienst teilnehmen zu können, ist in Abhängigkeit vom jeweiligen Bundesland entweder ein entsprechendes Lehramtsstudium mit Masterabschluss oder ein Studium mit Abschluss Staatsexamen erforderlich.

Außerdem gibt es sonstige Zugangsbedingungen:

Generell kann jemand, der im Sinne des Artikel 116 des Grundgesetzes deutscher Staatsangehöriger ist, in ein Beamtenverhältnis berufen werden. Zudem haben Staatsangehörige anderer EU-Mitgliedstaaten unter bestimmten Bedingungen die Möglichkeit, diesen Status zu erhalten.

Für Tätigkeiten, die den Umgang mit Minderjährigen einschließen, könnte es notwendig sein, ein erweitertes Führungszeugnis vorzulegen.

In bestimmten Bundesländern werden spezielle Maßnahmen ergriffen, um den Lehrermangel zu bewältigen. Diese Maßnahmen sind auf Hochschulabsolventen ausgerichtet, die Fächer studiert haben, die für den Schulunterricht relevant sind, und die Interesse daran haben, als Lehrkraft zu arbeiten. Die Bedingungen für den sogenannten Quer- oder Seiteneinstieg variieren je nach Bundesland. Detaillierte Informationen dazu sind auf den Webseiten der jeweiligen Kultusministerien verfügbar.

Gemäß dem Infektionsschutzgesetz müssen Personen, die nach 1970 geboren sind und in Gemeinschaftseinrichtungen oder medizinischen Einrichtungen arbeiten, einen Nachweis über ihre Immunisierung gegen Masern erbringen oder nachweisen, dass sie immun sind.

Der Gehalts-Check: Was verdient ein Lehrer am Gymnasium?

Beamtenverhältnisses gemäß dem Bundesbesoldungsgesetz oder den Landesbesoldungsgesetzen festgesetzt. Die Basisgehälter variieren je nach der zugehörigen Besoldungsgruppe des Anfangsamtes oder des zugeteilten Amtes. Diese Basisgehälter können durch verschiedene Zusatzleistungen wie Familienzuschläge, Zulagen, Vergütungen und Auslandsbesoldung ergänzt werden. Gemäß den Angaben der Bundesagentur für Arbeit wird das Gehalt innerhalb einesgemäß demoder den Landesbesoldungsgesetzen festgesetzt. Die Basisgehälter variieren je nach der zugehörigen Besoldungsgruppe des Anfangsamtes oder des zugeteilten Amtes. Diese Basisgehälter können durch verschiedene Zusatzleistungen wie Familienzuschläge, Zulagen, Vergütungen und Auslandsbesoldung ergänzt werden.

Folgende Bruttogrundgehaltssätze (monatlich) sind festgelegt:

Besoldungsgruppe A 13, Stufe 1: 4.592 €

4.592 € Besoldungsgruppe A 14, Stufe 8: 6.422 €

Stand: 05.09.2023

Berufe im Überblick – der große Gehalts-Check

Was verdient man als Lehrer, Pilot, Lokführer, Soldat, Maurer, Maler oder YouTuber? In unserer Reihe stellen wir die beliebtesten Berufe vor und zeigen euch, was man in diesen Berufen verdienen kann. Hier alle bislang erschienenen Artikel im großen Gehalts-Check:

Was verdient ein ...