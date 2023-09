Für jeden stellt sich nach der Schulzeit die Frage, was er in Zukunft gerne einmal werden möchte. Auf diese Frage lautet die Antwort oftmals Astronaut. Doch was machen Astronauten eigentlich genau und wie viel verdient man als Astronaut überhaupt?

Die Aufgaben: Was macht ein Astronaut eigentlich genau?

Ins Weltall fliegen und neue Welten erkunden – so stellen sich wahrscheinlich viele den Beruf des Astronauten vor. Doch das Aufgabenfeld eines Astronauten ist wesentlich vielfältiger.

Auf der Website der Europäischen Raumfahrtbehörde (ESA) steht, dass Astronauten für das Steuern oder Fliegen eines Raumfahrzeugs oder zum Einsatz als Besatzungsmitglied während einer Raummission ausgebildete Personen sind. Die Kriterien zur Definition eines Raumflugs sind unterschiedlich. Gemäß der Definition der Fédération Aéronautique Internationale (World Air Sports Federation) muss für einen Raumflug z. B. eine Flughöhe von 100 km erreicht werden.

Im All nehmen die Astronauten der ESA an Langzeitmissionen zur ISS teil. Sie führen dort Experimente durch und bedienen die Systeme der Station. Dabei montieren, aktivieren und überprüfen sie neue Stationsbauteile, und führen wissenschaftliche Forschungsaufgaben durch. Sie fungieren außerdem für biowissenschaftliche Experimente sogar als Versuchspersonen.

Wenn sich Astronauten nicht gerade auf einen Flug vorbereiten, so leisten sie technische Unterstützung für Raumfahrtprogramme, erweitern ihre Qualifikationen und leisten Öffentlichkeitsarbeit. Hierbei erklären sie die Bedeutung der Weltraumforschung im Allgemeinen und der astronautischen Raumfahrt im Besonderen.

Welche Eigenschaften brauche ich, um Astronaut zu werden?

Neben einem generellen Interesse am Beruf des Astronauten ist die Gesundheit und eine körperliche Kondition, die dem Alter angemessen ist, von großer Bedeutung. Die ESA sucht nach eigenen Angaben nicht gezielt nach übermäßig durchtrainierten Personen oder SpitzensportlerInnen, da eine stark entwickelte Muskulatur für Astronautinnen und Astronauten in der Schwerelosigkeit sogar nachteilig sein kann.

Zu den allgemeinen Eigenschaften, die von den Bewerberinnen und Bewerbern erwartet werden, gehören unter anderem:

ein gutes Urteilsvermögen

die Fähigkeit, unter belastenden Bedingungen zu arbeiten

ein gutes Gedächtnis

Konzentrationsvermögen

räumliches Orientierungsvermögen

psychomotorische Koordination und manuelle Geschicklichkeit

Charakterlich sollten sich die BewerberInnen durch hohe Motivation, Flexibilität, Teamfähigkeit, geringe Aggressivität und emotionale Stabilität auszeichnen.

Das Archivbild der NASA zeigt die Kosmonauten Sergei Prokopjew und Dmitri Petelin während eines Weltraumspaziergangs im Mai 2023. Die beiden russischen Kosmonauten haben einen gut sechsstündigen Weltraumspaziergang erfolgreich hinter sich gebracht.

© Foto: picture alliance/dpa/NASA | Sultan Alneyadi

Wie sieht die Ausbildung zum Astronauten aus?

Grundausbildung (ein Jahr), Aufbauausbildung (ein Jahr) und missionsspezifische Ausbildung (18 Monate). Astronautinnen und Astronauten verbringen die Hälfte ihrer Karriere in der Ausbildung. Die Ausbildung zum Astronauten bei der ESA erfolgt in drei Phasen:(ein Jahr),(ein Jahr) und(18 Monate). Astronautinnen und Astronauten verbringen die Hälfte ihrer Karriere in der Ausbildung. Weitere Informationen gibt es hier

BewerberInnen müssen außerdem über einen Hochschulabschluss (oder eine gleichwertige Qualifikation) in einem naturwissenschaftlichen Fach wie Physik, Biologie, Chemie oder Mathematik, einer Ingenieurwissenschaft oder in der Medizin verfügen. Idealerweise bringen sie mindestens drei Jahre einschlägige Berufserfahrung oder Flugerfahrung als Pilot mit. Es wird erwartet, dass die Kandidatinnen und Kandidaten gute Kenntnisse in mindestens einer der wissenschaftlichen Disziplinen haben. Ein Studium der Luft- und Raumfahrttechnik wird als großer Vorteil angesehen, ist jedoch keine zwingende Voraussetzung. Das Wichtigste ist, dass Sie unabhängig von Ihrem Studienfach exzellent in Ihrem Fachbereich sind.

Bei der Auswahl von ESA-Astronautinnen und Astronauten sind zahlreiche Kenntnisse, Fähigkeiten und Eigenschaften von großer Bedeutung. Eine wesentliche Komponente bei der Identifizierung von Personen mit den richtigen Voraussetzungen ist die Bewertung des Gesundheitszustands der BewerberInnen aus medizinischer und psychologischer Perspektive. Im Folgenden erhalten Sie einen allgemeinen Überblick über die medizinischen und psychologischen Gesundheitskriterien, die bei der Beurteilung der Kandidatinnen und Kandidaten berücksichtigt werden.

Der Gehalts-Check: Was verdient ein Astronaut?

zwischen 5400 € und 8600 €, abhängig von der Anzahl der Jahre einschlägiger Berufserfahrung. Nach den Angaben der ESA verdienen Astronauten monatlichen Grundnettogehalt, abhängig von der Anzahl der Jahre einschlägiger Berufserfahrung.

Mitarbeiter der ESA haben außerdem den Status von internationalen Beamten und sind daher gemäß Anhang I der ESA-Konvention von der nationalen Einkommensteuer in den ESA-Mitgliedsstaaten befreit.

Stand: 15.09.2023

