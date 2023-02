Heiß diskutiert und lange ersehnt tritt an diesem Mittwoch die Gas- und die Strompreisbremse in Kraft, die Verbraucher und kleinere Unternehmen angesichts der drastisch gestiegenen Energiepreise entlasten soll. Das entsprechende Gesetz ist seit dem 1. Januar in Kraft. Für die Verbraucher bleibt bi...