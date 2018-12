Kommentar Helmut Schneider zum gestiegenen Reallohn-Plus Frage nach Henne und Ei

Ulm / Helmut Schneider

Es ist das ureigenste Geschäft einer Gewerkschaft, darauf hinzuweisen, dass die Löhne und Gehälter zu niedrig sind. Daraus leitet sie nämlich ihr Geschäftsmodell ab – für mehr Geld ihrer Mitglieder zu kämpfen.

Wenn die gewerkschaftliche WSI-Studie erfreut bemerkt, dass in diesem Jahr bei den Arbeitnehmern mehr im Geldbeutel geblieben ist als zuletzt, dann ist das keineswegs ein Ausdruck neuer tarifpolitischer Zufriedenheit nach dem Motto: Es geht dem deutschen Arbeitnehmer so gut wie lange nicht.

Es ist vielmehr nur die andere Seite derselben Medaille, weil sich das so genannte Reallohn-Plus (Lohnerhöhung minus Inflation) nicht auf die Arbeitseinkommen aller Arbeitnehmer bezieht, sondern nur auf die derer, die Teil eines Tarifvertrages sind – also in der Regel auch in einer Gewerkschaft.

Die Botschaft der Hans-Böckler-Volkswirte ist klar: Es lohnt sich, gewerkschaftlich organisiert zu sein.

Dagegen ist nichts einzuwenden. Aber die alte Henne-und-Ei-Frage stellt sich auch hier. Sind Tariflöhne höher, weil sie die Gewerkschaften durchgesetzt haben? Oder weil es der jeweiligen Branche gut geht und die Gewerkschaft dadurch erst in der Lage ist, mehr herauszuholen? Den Arbeitnehmer interessiert das wenig. Ihn interessiert nur das Reallohn-Plus. Und auch dagegen ist überhaupt nichts einzuwenden.