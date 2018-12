Abgas Folgen für Dieselfahrer sind offen

Luxemburg / Christian Rath

Auch im europäischen Ausland ist schmutzige Luft längst ein Thema. Die Abgasgrenzwerte im europäischen Binnenmarkt werden seit langem EU-einheitlich in Verordnungen von Ministerrat und Europäischem Parlament festgelegt. Die EU-Kommission gab dabei grünes Licht für großzügige Abweichungen von den Grenzwerten. Dagegen klagten die Städte Paris, Brüssel und Madrid.

Das EU-Gericht (EuG) ließ die Klage zu. Da Kfz-Typen, die nach den neuen RDE-Prüfvorschriften zugelassen wurden, nicht in Verkehrsbeschränkungen wie Fahrverbote einbezogen werden können, habe die Kommission durch die faktische Erhöhung der Grenzwerte die Handlungsfähigkeit der Städte eingeschränkt. Die Kommission sei nicht befugt gewesen, die einzuhaltenden Grenzwerte zu ändern.

Gegen das Urteil des erstinstanzlichen EU-Gerichts sind noch Rechtsmittel zum Europäischen Gerichtshof möglich.

In Deutschland plant die Bundesregierung, bei leichter Überschreitung der Stickoxid-Grenzwerte Fahrverbote auszuschließen. Das Luxemburger Urteil ist auf diese Frage zwar nicht direkt übertragbar. Remo Klinger, Anwalt der Deutschen Umwelthilfe, sieht jedoch eine Signalwirkung für Deutschland: „Versuche, die Immissionsgrenzwerte durch deutsches Recht aufzuweichen, werden ebenfalls scheitern.“

Der ADAC sieht in dem am Donnerstag ergangenen Urteil des Europäischen Gerichts zu Stickoxid-Grenzwerten keine unmittelbaren Auswirkungen auf Besitzer von Dieselautos der Abgasnorm Euro 6 in Deutschland. Mit dem Gerichtsurteil werde zunächst nur das Gesetzgebungsverfahren beanstandet, erklärte der ADAC in München.

Nicht die Vorgaben an sich werden als rechtswidrig eingestuft, sondern nur der Weg ihrer Entstehung, sagte Eckehart Rotter vom Verband der Automobilindustrie auf Anfrage. Wie sich das Urteil konkret auswirke, sei deswegen völlig offen.

Die Bundestagsfraktion der Linken und die grüne Europafraktion begrüßten dagegen die Entscheidung. „Das Urteil nimmt den Autounternehmen die Lizenz zum Verschmutzen“, sagte etwa die Klimaexpertin der Grünen im Europaparlament, Rebecca Harms.