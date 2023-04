Auf einer der wichtigsten TV-Messen der Welt, der MIPTV in Cannes, die jetzt zu Ende geht, war das Thema Streaming so präsent wie nie zuvor. Kein Wunder, denn das Publikum hat sich daran gewöhnt, genau die Inhalte, die es wünscht, zu dem Zeitpunkt, an dem es sie wünscht, zu konsumieren. In den U...