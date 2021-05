Nur knapp jeder zweite Beschäftigte in der Privatwirtschaft kann in den nächsten Wochen mit Urlaubsgeld rechnen. In Westdeutschland bekommen 48 Prozent eine Zusatzzahlung, im Osten nur 33 Prozent, ergab eine Online-Befragung des Internetportals Lohnspiegel.de der gewerkschaftsnahen Hans-Böckler-S...