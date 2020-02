Das Haus sei typisch ausgestattet für das Baujahr 2004, sagt Tina Schwenk. Sie und ihr Mann haben das Reihenmittelhaus in Nersingen 2018 gekauft. Für sie heißt das: „Im Moment ist soweit alles in Ordnung, aber spätestens in zehn Jahren müssen wir uns Gedanken über Sanierungen machen.“ Sc...