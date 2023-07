Eine Windkraftanlage für den "Hausgebrauch" - das gab es vom Herstellers Windcore bereits 2010 auf der Messe "new Energy" in Husum. Neu ist die Technik also nicht. Durch die Energiekrise hat sie nun an Attraktivität gewonnen. Doch Verbraucherschützer warnen. © Foto: Carsten Rehder/dpa