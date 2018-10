Deutschland-Türkei Energie soll Beziehungen stärken

© Foto: dpatopbilder - 26.10.2018, Türkei, Ankara: Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (Mitte l, CDU) und Fatih Dönmez (Mitte r), Energieminister der Türkei, nehmen am Forum «Joint Economic and Trade Commission» (JETCO) teil. Foto: Ahmed Deeb/dpa +++ dpa-Bildfunk +++Foto: Bildquelle

Ankara / Thomas Block

In dem Moment, in dem der 29-jährige Patrick K. aus Gießen vor einem türkischen Gericht zu sechs Jahren Haft verurteilt wird, steht Peter Altmaier (CDU) in einem großen, prunkvoll eingerichteten Konferenzraum und spricht über die Energiewende. Der Energiesektor sei einer der wichtigsten Bereiche der deutsch-türkischen Zusammenarbeit, sagt er auf dem deutsch-türkischen Energieforum in Ankara. Einer, der noch viele Kooperationen erlaube – in den erneuerbaren Energien, im Gas-Transfer, in der Entwicklung neuer Technologien. Es klingt nach Aufbruch.

Der Ansatz des Bundeswirtschafts- und Energieministers lässt sich vielleicht so zusammenfassen: In Zeiten, in denen es bergab geht in dem deutsch-türkischen Verhältnis, ist die wirtschaftliche Zusammenarbeit der aussichtsreichste Anker der Hoffnung. Wirtschaftliche Zusammenarbeit ist unideologisch, sie kommt ohne große Skandale und Verwerfungen aus. Und in manchen Bereichen hat sie das Potenzial, schwierigen Umständen etwas Positives entgegenzusetzen – wenn man etwa gemeinsam das regenerative Zeitalter einläutet.

Das Thema Energie bietet sich an. Rund 40 Prozent der Direktinvestitionen aus Deutschland in die Türkei flossen in den Energiesektor. 11 der 32 Wirtschaftsdelegierten, die Altmaier nach Ankara begleiten, kommen aus der Energiewirtschaft. Eon hält eine 50-prozentige Beteiligung am türkischen Energieunternehmen Enerjisa Enerji, das 20 Kraftwerke betreibt und einen Jahresumsatz von 3,9 Mrd. € erwirtschaftet. Ein Konsortium unter der Führung von Siemens erhielt 2017 den Zuschlag für den Bau von Windrädern mit einem Auftragsvolumen von 900 Mio. €.

Weitere Aufträge könnten folgen. Die Türkei hat es sich zum Ziel gemacht, ihre Abhängigkeit von Energieimporten zu reduzieren. Bisher können türkische Vorkommen von Braunkohle und erneuerbaren Energien gerade 25 Prozent des türkischen Energiebedarfes abdecken. Bis 2023 soll der Anteil von regenerativen Energien auf mindestens 30 Prozent ansteigen. Erst diesen Monat hat die Regierung ein ­Großprojekt für den Bau von ­Solarkraftanlagen für die Erzeugung von 1000 Megawatt ausgeschrieben.

Doch die Investitionen fallen in Zeiten wirtschaftlicher Unsicherheit. Experten warnen vor einer Überhitzung des Marktes. Türkische Unternehmen haben hohe Schulden im Ausland, die rasante Entwertung der türkischen Lira bringt sie in handfeste Schwierigkeiten.

Eon-Chef Johannes Teyssen hat die Türkei in Ankara aufgefordert, die Wirtschaft durch weitere Reformen zu stabilisieren. Es gehe um die „Integrität und Zuverlässigkeit des Systems“. Eon habe Investitionen von 11 Mrd. € getätigt. Nun verlangt er weitere Liberalisierungen der türkischen Wirtschaft.

Minister Peter Altmaier betont derweil die energiepolitische Bedeutung der Türkei. Das Land möchte eine wichtige Drehscheibe für Gas werden, für einen Rohstoff also, der im Zuge der Energiewende an Bedeutung gewinnen wird. Viele deutsche Energieunternehmen würden Produkte günstig in der Türkei produzieren, sagt Altmaier.

Das deutsch-türkische Energieforum, auf dem Politiker und Wirtschaftsvertreter aufeinandertreffen, soll nun regelmäßiger stattfinden. Außerdem unterzeichnete Altmaier gemeinsam mit dem türkischen Energieminister Fatih Dönmez eine Absichtserklärung. Der energiepolitische Austausch soll intensiviert werden.

Eine Erklärung auf Augenhöhe soll das sein. Eine, die neue Partnerschaften ermöglicht, die außenpolitische Weichen stellt. „Es ist gelungen, einen Dialog in Gang zu setzen“, sagt Minister Altmaier am Ende seiner zweitägigen Türkeireise. „Es ist wichtig, dass in der Politik Vertrauen entsteht.“