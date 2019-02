Kommentar Helmut Schneider zur Fristverlängerung im Handelsstreit Eine gute Entscheidung

Ulm / Helmut Schneider

Wenn US-Präsident Donald Trump jetzt die Frist verlängert, nach welcher er über Importzölle aus China entscheiden will, ist das ein erster Schritt in die richtige Richtung. Es fällt bekanntermaßen schwer, über die Motive zu spekulieren, die den US-Präsidenten zu einer Abkehr von seiner früheren harten Linie bewogen haben.

Die harte Linie in der Zoll-Konfrontation mit China war jedenfalls ebenso unsinnig, wie es die Konfrontation der USA mit den Europäern in Sachen Autozölle ist. Zumindest ist das vorgeschobene ökonomische Argument, dass man mittels Zöllen der eigenen Volkswirtschaft helfen könne, für alle ein grober Unfug, die auch nur in Grundzügen verstehen, wie internationale Arbeits- und Güterteilung funktioniert.

Es mag sein, dass hinter der Konfrontation der USA ganz andere strategische Ziele stehen – das Ringen um die wirtschaftliche Dominanz mit dem aufstrebenden China beziehungsweise der Versuch, die führende Position der deutsche Automobilindustrie zu schwächen.

Aber selbst in diesen Fällen ist die Wahl der Waffengattung, mit welcher dieser Kampf ausgefochten wird, verkehrt. Der Handelsstreit schadet den USA selber. Darauf deuten die jüngsten wirtschaftlichen Daten hin.

Die Fristverlängerung ist eine gute Entscheidung von Donald Trump – egal, aus welchen Motiven sie gespeist ist.